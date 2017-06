Getreideaufbereitung für die Direktvermarktung ist ein Thema beim Hofbesuch für Bauern im Rahmen der Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach/Amberg.

Familie Klischewski bewirtschaftet mit zwei Generationen einen Biolandhof in Hartenstein, Nürnberger-Land. Getreideanbau und Milchviehhaltung bilden die Basis. Die Milch wird in der hofeigenen Käserei verarbeitet. Nackthafer, Dinkel, Weizen, Roggen sowie Rindfleisch und ein breites Sortiment an Milchprodukten werden intensiv ab Hof und auf Bauernmärkten vermarktet. ÖMR-Projektmanagerin Barbara Ströll lädt interessierte Bauern zum gemeinsamen Hofbesuch bei Familie Klischewski ein, am Dienstag, den 13. Juni um 15 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Teilnahme daher nur nach Anmeldung möglich unter 09621-39-238 oder oekomodellregion@lpv-amberg-sulzbach.de . Es werden nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften organisiert.