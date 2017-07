Als die DJK Ammersricht gegründet wurde, hieß der deutsche Fußballmeister Eintracht Braunschweig. Bayern München wurde trotz Franz Beckenbauer und Gerd Müller nur Sechster. Und in Leimen kam ein gewisser Boris Becker auf die Welt. Es war das Jahr 1967.

An der Leinwand lief eine Diashow, die die Geschichte der DJK Ammersricht ab den späten 70er-Jahren erzählt. Gegründet wurde der Verein Deutsche Jugendkraft am 15. März 1967 unter dem Dach des katholischen Sportverbandes. "In einer außergewöhnlichen Kraftanstrengung schufen die Mitglieder die Tennisanlage", sagte Vorsitzender Eduard Hanauer. Die drei Plätze seien zu dieser Zeit aufgrund des Tennisbooms ständig belegt gewesen.Es sei im Laufe der Jahre immer gelungen, die DJK mit jugendlichem Schwung aufrechtzuerhalten und das Trainingsangebot auf gesellschaftliche Änderungen anzupassen. Sein Dank galt auch Alt-Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer, der den Verein mit der Stadt bei vielen Projekten finanziell unterstützt hat.Oberbürgermeister Michael Cerny lobte das heutige umfangreiche Sportangebot der Ammersrichter. Der Schirmherr betonte auch, dass die Aufgaben eines Vorsitzenden weit über das Ehrenamt hinausgehen und dankte Hanauer für sein großes Engagement. SPD-Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth beglückwünschte zu den vielen Erfolgen und fügte hinzu, dass kleine Vereine die Stadt erst liebenswert machen. Auch der Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport, Norbert Fischer, gratulierte. Er bedankte sich, dass die DJK immer bereit sei, andere Vereine unterzubringen. Mit 15 Sportangeboten, aber keiner Mannschaft, die an einem Wettbewerb teilnimmt, ist der Verein immer noch der viertgrößte in der Stadt. Vereinsmitglied und Stadträtin Gabi Donhauser (CSU) erzählte, dass sie selbst jahrelang täglich auf der Sportanlage zu finden war.Über 30 Mitglieder sind dem Verein seit 30 und 40 Jahren treu und wurden geehrt. Auf ein halbes Jahrhundert bringen es die Gründungsmitglieder Erika Martner, Richard Muschler, Theresia Weigl und Eduard Hanauer. Dank der Unterstützung vieler Sponsoren konnte eine Tombola reich bestückt werden. Zu gewinnen gab es zum Beispiel zwei Rundflüge, eine Fahrt nach Berlin und Restaurantgutscheine.