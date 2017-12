Manchmal ist Bescherung schon vor Heiligabend: Am Mittwoch zum Beispiel, wenn die Regensburger Domspatzen in der Basilika St. Martin auftreten. Das Konzert ist ein besonderes Geschenk für eine Familie aus Amberg.

Binnen weniger Tage waren alle Karten weg. Die Martinskirche wird proppevoll sein, wenn der berühmte Knabenchor zu singen beginnt. Mittendrin wird Paul Schappert stehen, der 14-jährige Bub aus Amberg, der jedes Jahr auf andere Art und Weise für Schlagzeilen sorgt. Zum ersten Mal lenkte er die Aufmerksamkeit auf sich, als er vor drei Jahren einen Vorlese-Wettbewerb nach dem anderen gewann. Schließlich vertrat er Bayern im Bundes-Finale. Dann war er im Fernsehen zu bewundern - als "Engelsstimme" bei der Weihnachtstournee von Enrico de Paruta. Jetzt steht er erneut im Rampenlicht. Der ehemalige Schüler des Gregor-Mendel-Gymnasiums singt mittlerweile im weltberühmten Chor der Regensburger Domspatzen, wohnt im Internat des dazugehörigen Musikgymnasiums in der Regensburger Innenstadt. "Ich habe mich sehr gut eingelebt", erzählt der Neuntklässler, der nicht nur hervorragend vorlesen und excellent singen kann, sondern auch ein Technik-Freak ist. In der Domspatzen-Schule hat er den Arbeitskreis Technik belegt und programmiert nebenbei eine Computer-App."Das ist eine Anwendung für die Buchhaltung eines Unternehmens", erklärt er nüchtern. Gut, dass er im Internat lebt. "Zuhause hätte ich gar nicht die Möglichkeiten, mich mit anderen auszutauschen. Hier hab ich sie alle auf einem Stockwerk." Heimweh war deshalb nicht wirklich ein Thema für den 14-Jährigen und wird es auch an Heiligabend nicht sein. Am 24. Dezember müssen die Domspatzen zwar die Christmette im Regensburger Dom mitgestalten, für die Buben und ihre Eltern organisiert das Chormanagement aber ein feierliches Weihnachtsessen und eine Bescherung im Internet. Auch Pauls Mama wird dabei sein und ihren Sohn dann am ersten Weihnachtsfeiertag nach dem Festgottesdienst mit nach Hause in die Ferien nehmen.Zuvor allerdings steht das Heimspiel in Amberg an. Paul freut sich auf den Auftritt in der Basilika St. Martin. 15 Lieder haben die Domspatzen im Gepäck, darunter Pauls Lieblings-Weihnachtslied "Adeste Fideles" in einer Bearbeitung von Carl Thiel und "Quem pastores laudavere" von Karl Löwe. Auch der Satz von Georg Ratzingers "Oh du fröhliche" wird zu hören sein. Die Leitung hat Domkapellmeister Roland Büchner.Paul ist übrigens nicht der einzige Domspatz aus Amberg. In seine Klasse gehen zwei weitere Buben aus der Vilsstadt. Der eine gehört zu einem anderen Domspatzen-Chor, der nicht in Amberg auftritt. Der andere junge Mann pausiert - er befindet sich im Stimmbruch.