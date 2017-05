"Die Kosten für Schwangerschaftsabbrüche werden übernommen, aber für Verhütungsmittel gibt es nichts, wenn Leute kein Geld haben", sagt Hilde Forst und macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube: "Das regt mich gewaltig auf." Deshalb hat sich Donum Vitae dafür eingesetzt, dass die Gebietskörperschaften im Einzugsbereich der anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen einen Verhütungsmittelfonds einrichten.

Seit es Hartz IV gibt, ist das nicht mehr so. Hilde Forst von Donum Vitae

Hilde Forst erklärt den Hintergrund: Für Frauen ab 20 Jahren übernehmen die Krankenkassen nicht mehr die Kosten für die Verhütungsmittel. Früher, als es noch die Sozialhilfe gegeben hatte, sei dies für Bedürftige gezahlt worden. "Seit es Hartz IV gibt, ist das nicht mehr so." Frauen, die kaum Geld zum Leben hätten, könnten sich sichere Verhütungsmittel wie die Antibabypille oder eine Spirale nicht leisten. "Das führt häufig zu ungewollten Schwangerschaften." Abtreibungen seien die Folge. Hilde Forst und das Berater-Team von Donum Vitae sind sich sicher, dass die Finanzierung der Kosten von Verhütungsmittel manchen Schwangerschaftsabbruch verhindern würde.Deshalb hat Donum Vitae den Verhütungsmittelfonds angeregt. Ob jemand dafür in Frage kommt, werde bei Donum Vitae geprüft. "Wir können dann die Anträge für die Leute stellen", erklärt Forst die Vorgehensweise. Seit 1. Januar ist der Landkreis Amberg-Sulzbach mit im Boot. Er stelle für heuer dafür 3000 Euro zur Verfügung. "Von Amberg ist es noch nicht sicher", so die Leiterin von Donum Vitae. Der Kreistag Schwandorf werde sich mit dem Anliegen in seiner Juli-Sitzung befassen. Verhütungsmittelfonds gebe es zum Beispiel in Nürnberg, Landshut und Augsburg, weiß Beraterin Cornelia Rubenbauer-Pickel. "Sie haben damit gute Erfahrungen gemacht."