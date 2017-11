Dr.-Johanna-Decker-Schulen beteiligen sich an bayernweitem Projekt

Es war eine Premiere: Die 15 Teilnehmerinnen der ersten Girls'-Day-Akademie an den Dr.-Johanna-Decker-Schulen sind laut einer Pressemitteilung begeistert "von den vielfältigen Angeboten, an denen sie im Rahmen des Wahlunterrichts arbeiten dürfen". Die Jugendlichen seien jeden Mittwoch aufs Neue gespannt, welche Aufgaben Ramona Kriegler von der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration heute für sie im Gepäck hat.

Neunt- und Zehntklässlerinnen aus Realschule und Gymnasium recherchieren, planen und konstruieren, um eine Lösung für das jeweilige Problem zu finden. Aber nicht nur die Teamarbeit an unterschiedlichen technischen Projekten steht auf dem Plan, auch die Auseinandersetzung mit Ausbildungs- und Studiengängen soll die Mädchen auf eine spätere Berufsentscheidung vorbereiten. Zudem wird die Gruppe die OTH Amberg-Weiden besuchen. Wörtlich heißt es: "Die jungen Frauen wollen die Berufswelt in allen Facetten kennenlernen, um später genau den richtigen Beruf, für den sie sich begeistern können, zu ergreifen."Die Girls'-Day-Akademie wird an 16 bayerischen Schulen angeboten, darunter drei Gymnasien. Initiator des Projekts sind die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände mit der Arbeitsagentur Amberg und deren Regionaldirektion.