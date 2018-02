Professor Dr. Anton Scharl ist seit Mitte vergangenen Jahres Leitender Chefarzt der Frauenklinik Amberg-Tirschenreuth-Weiden. Am Standort in Amberg leitet laut einer Pressemitteilung deshalb seit Januar Dr. Thomas Papathemelis die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum als Chefarzt.

Papathemelis war bis 2015 Leitender operativer Oberarzt an der Universitätsfrauenklinik Aachen und ist danach als Vertreter von Scharl an die Frauenklinik in Amberg gewechselt. Dass Papathemelis nun die Position als Chefarzt besetzen würde, sei deshalb naheliegend gewesen. "Er ist Frauenarzt mit den Schwerpunkten Perinatologie und Geburtshilfe und gynäkologische Onkologie und ein anerkannter Spezialist für onkologische und minimal-invasive Operationen", wird Klinikumsvorstand Manfred Wendl in dem Schreiben zitiert. Mit der Kooperation der gynäkologisch-geburtshilflichen Kliniken an drei Standorten gehöre die Frauenklinik Amberg-Tirschenreuth-Weiden zu den größten ihrer Art in Deutschland und rücke mit mehr als 3000 Geburten pro Jahr auch in die bundesweiten Top Ten vor. "Wir möchten durch Kooperationen wie diese sicherstellen, dass die Patienten in der Region auch in Zukunft Medizin auf höchstem Niveau von uns erwarten können", erklärt Manfred Wendl und fügt hinzu: "Die Voraussetzungen dafür sind im Verbund mit der Kliniken Nordoberpfalz AG deutlich besser zu erfüllen."