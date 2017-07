Eine Machete war auch mit im Spiel, aber die Verletzungen, die drei Polizeibeamte am Freitag gegen 7.10 Uhr bei einer Schlägerei in der Regensburger Straße davontrugen, gehen nicht auf die Hiebwaffe zurück, sondern auf den körperlichen Widerstand von drei jungen Männern.

Die Geschichte begann auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes als rüde Auseinandersetzung zwischen einer Dreiergruppe und einem Autofahrer. Laut Pressebericht der Polizeiinspektion ließ ein 22-jähriger Kosovare einen Pkw nicht aus dem Parkplatz rausfahren und stellte sich dem Wagen aus unbekannten Gründen in den Weg. Als der Fahrer (55) ausstieg und den Mann ansprach, eilten zwei Freunde des amtsbekannten 22-Jährigen dazu und gingen gemeinsam auf den 55-jährigen Amberger los. Dabei warfen sie sogar Stühle nach ihm. Der Angegriffene rannte zu seinem Auto und holte aus dem Kofferraum eine verpackte Machete, die er laut Polizei "drohend in die Luft hielt". Inzwischen waren Polizeistreifen eingetroffen. Sie nahmen den 22-Jährigen und seine Helfer, einen ebenfalls amtsbekannten Portugiesen (19) und einen Slowaken (19) fest. Die drei waren teilweise erheblich alkoholisiert und leisteten heftigen Widerstand. Sie spuckten die Einsatzkräfte an, beleidigten sie und versuchten sie zu treten. Drei Beamte wurden dadurch verletzt, setzten aber ihren Dienst fort.Die drei Schläger kamen zur Ausnüchterung in Arrestzellen. Die Staatsanwaltschaft ordnete für sie Blutentnahmen an und leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.