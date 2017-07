Mittlerweile sind es drei Fälle an unterschiedlichen Orten: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen an mehreren Fahrzeugen die Radmuttern gelockert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben sich Autofahrer jeweils bei der Dienststelle gemeldet, die während der Fahrt „komische Geräusche“ festgestellt hatten.

Zuerst betraf es einen Audi, der bereits am Wochenende von 7. bis 9. Juli in der Friedrich-Ebert-Straße in Amberg geparkt war. Hier waren die Muttern am vorderen linken Rad gelöst.Der zweite Fall trug sich am Mittwoch in Sulzbach-Rosenberg am Großparkplatz an der Bayreuther Straße zu. Auch hier war ein Vorderrad betroffen. Zwischen Dienstag und Freitag kam es zu einer ähnlichen Tat in der Wernberger Straße in Schnaittenbach. Hier hatte jemand sämtliche Radmuttern des vorderen rechten Reifens eines geparkten Hondas locker gedreht. „Zum Glück passierte nichts, auch andere Verkehrsteilnehmer wurden, soweit bislang bekannt, nicht gefährdet“, heißt es im Polizeibericht Jetzt wird wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.