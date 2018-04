Zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden mit der gleichen Ursache: Rotlichtverstoß. So heißt es im Beamtendeutsch, wenn Autofahrer eine rote Ampel ignorieren. Anlass genug, um bei Polizeisprecher Hans-Peter Klinger nach diesem Phänomen zu fragen, das sich zu häufen scheint. Zumindest in jüngster Vergangenheit.

So etwas kann einfach passieren. Polizeisprecher Hans-Peter Klinger über die jüngsten Unfälle an Ampeln

Nein, es gibt keine deutliche Häufung. So etwas kann einfach passieren. Gründe gibt es mehrere. Zum Beispiel macht es die Sonneneinstrahlung oft schwierig, die Ampelfarben zu erkennen.Nur, weil das in kürzerer Vergangenheit so war, ist es nicht gleich ein Muster. Die Menschen nehmen das eher emotional so wahr. Mit dem demografischen Wandel gibt es immer mehr ältere Menschen. Folglich haben Außenstehende das Gefühl, dass häufig Ältere beteiligt sind. Ich kann das aber nicht bestätigen.Es kommt auf die Schwere des Vergehens an, also zum Beispiel, ob eine Gefährdung vorliegt oder ob es schon mehrere Sekunden Rot war. Bei einer Gefährdung des Straßenverkehrs zahlt der Autofahrer 200 Euro, bekommt zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Die Anzeige erfolgt durch Zeugen oder unsere Streife. Ampel-Kameras gibt es bei uns nicht.