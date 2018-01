Er mag sich wie in einem Hollywood-Film gefühlt haben. Supercool und begehrenswert. De facto wurde ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf am späten Samstagabend weder berühmt noch beliebt, sondern straffällig.

Der Mann war um 23.15 Uhr mit einem BMW älterer Bauart auf dem Altstadtring unterwegs. Anderen Verkehrsteilnehmern war das Auto bereits negativ aufgefallen, da der junge Mann "in demonstrativer Weise mehrfach die Spur wechselte" und überholte. Als die Ampel an der Einmündung des Kaiser-Wilhelm-Rings zur B 85 rot war, musste sich der BMW-Fahrer auf dem Linksabbiegestreifen nicht nur gedulden, sondern wegen eines Rettungswagens im Einsatz auch noch etwas warten.Der laut Polizeibericht "offensichtlich physikalisch schwer überforderte junge Mann" sei mit solcher Vehemenz gestartet, dass er zunächst absichtlich die Reifen durchdrehen ließ. Doch dann habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auf drei Fußgänger zugesteuert, die gerade über die Straße gingen. Die Passanten konnten sich in Sicherheit bringen. Der BMW aber knallte mit der Front direkt an ein Verkehrszeichen auf dem Gehweg kurz vor der Einmündung zur Weißenburger Straße. Das fast 20 Jahre alte Mittelklasse-Auto wurde laut Bericht der Ordnungshüter erheblich deformiert. Während gegen den unverletzten Fahrer nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird, sollen sich die Fußgänger für Zeugenaussagen bei der Polizei (890-320) melden. Zudem soll recherchiert werden, ob der Mann geeignet ist, am Straßenverkehr teilzunehmen.