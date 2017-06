Drei Mitarbeiter gehen in den Ruhestand

Im Bundeswehr-Dienstleistungszentrum (BwDLZ) hat es eine kleine Feierstunde gegeben, um einige Mitarbeiter in den verdienten Ruhestand zu verabschieden: Für Karl Zimmer, Anton Hofmann und Peter Weiss begann ein neuer Lebensabschnitt als Rentner.

Karl Zimmer, ein gelernter Kfz-Mechaniker, war seit 1976 beim Bundeswehr-Dienstleistungszentrum beschäftigt. Viele Jahre betreute er mit seinen technischen Kenntnissen die Panzerwaschanlage Freihöls. Ab 1992 war er beim Technischen Betriebsdienst eingesetzt. Anton Hofmann war zunächst einige Jahre im Liegenschaftsbereich als Kasernenwärter eingesetzt, bevor er ab 1998 in seinem erlernten Beruf als Maurer beschäftigt wurde. Peter Weiss war seit 1986 als ausgebildeter Fernsprecher bei der Fernsprechanlage und Vermittlung am Standort Amberg tätig.Alle drei Mitarbeiter haben laut einer Pressemitteilung wegen Umstrukturierungen innerhalb der Bundeswehrverwaltung vor einigen Jahren ihr aktives Arbeitsleben beendet und die Härtefallregelung in Anspruch genommen. Regierungsoberamtsrat Franz Haderer überreichte den Mitarbeitern eine Urkunde des Bundesministerium der Verteidigung und ein Abschiedsgeschenk des Amberger Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Amberg. Er wünschte ihnen das Beste für die Zukunft.