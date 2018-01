Drei Studenten der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden drehen derzeit im Jugendtreff Hängematte. Es ist einerseits eine Studienarbeit, die am Ende benotet wird. Für die Einrichtung springt dabei allerdings ein professioneller Imagefilm heraus.

Der erste Tipp im Studium war: Drehe nie mit Kindern oder Tieren. Michael Fried (21)

Sulzbach-Rosenberg. Kickern, kochen, Tischtennis oder Air Hockey spielen, abhängen, Freunde treffen, reden, zocken: Im Jugendtreff gibt es, was das Herz der Heranwachsenden begehrt. Sozialpädagogin Cornelia Aschenbach ist es ein Anliegen, mehr Gäste ins Haus zu locken und das Angebot bei Sulzbach-Rosenbergs Jugend bekannter zu machen. Deshalb wandte sie sich mit der Idee, einen Imagefilm über die Hängematte drehen zu lassen, an die OTH Amberg-Weiden. Im Studiengang Medientechnik und -produktion interessierten sich drei junge Männer für das Projekt: Michael Fried (21), Felix Zuppe (25) und Tobias Morawetz (22). Für den Amberger Fried war die Hängematte eine alte Bekannte, da er dort schon selbst mit seiner Combo Irgendsone Punkband aufgetreten ist. Nach drei Treffen mit der Leiterin war klar, was in den Film aufgenommen werden soll und was nicht. Professor Maximilian Kock, der die Studienarbeit am Ende benoten wird, musste das Konzept vorher absegnen. Drei Drehtage hatten die Studenten eingeplant. Am ersten stand schnell fest: Nach Plan funktioniert das nicht. "Wir haben gemerkt, dass sich die Kinder zu schnell langweilen und dann etwas anderes machen", erzählt Michael Fried. Deshalb entschieden sich die Filmemacher während der Dreharbeiten dafür, den strikten Plan über den Haufen zu werfen und das zu filmen, was gerade abläuft. "Natürlich war das dann auch authentischer", sagt Fried und erinnert sich an eine Regel zu Beginn des Studiums: "Drehe nie mit Kindern oder Tieren." Er lacht. Tiere sind in der Hängematte nicht dabei, aber ansonsten soll der Zwei- oder Dreiminüter "knackig und kurzweilig" sein, also ein gutes Image verbreiten. Dialoge wird es nicht geben, stattdessen soll der kurze Streifen mit Musik und Geräuschen unterlegt werden. Gehalt bekommt das Trio nicht. Studienprojekte laufen nur gegen Spesen und Spritgeld", erklärt der 22-Jährige. Trotzdem schreiben sie eine Rechnung - die geht allerdings an den Professor und ist Teil des Projektes.