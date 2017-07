Seit es ein DFB-Mini-Kunstrasenspielfeld an der Dreifaltigkeits-Mittelschule gibt, werden regelmäßig große Turniere nachgespielt. Heuer fand die "Verlängerung" des Confederations-Cup statt: In Amberg hieß der Gewinner aber nicht Deutschland, sondern Chile. Die Mannschaft besiegte das Lehrerteam (Monaco) mit 2:0.

Bei dem Turnier geht es aber nicht nur um Fußball, sondern auch um das Kennenlernen des zugelosten Landes. Die Schüler mussten jeweils ihr Land den Kollegen vorstellen. Um das Spielfeld waren Infos auf Plakaten befestigt. Gut vorbereitet gingen dann die verschiedenen Jahrgangsstufen mit gestalteten Trikots und Anfeuerungsrufen in die Partien. Jedoch spielte das Wetter nicht mit, so dass das Turnier spontan in die Sporthalle verlegt werden musste.Nach der Vorrunde besiegte im Halbfinale Chile (R 8) mit 4:0 Portugal (G 6b) und Monaco (Lehrer) benötigte ein Neunmeterschießen gegen Brasilien (G 8b). Im kleinen Finale setzte sich Brasilien mit 1:0 gegen Portugal durch. Das Überzahlspiel nutzte Chile gegen Monaco gekonnt aus und wurde mit einem 2:0 Confed-Sieger.