Die Amberger Krippenfreunde haben ein Christkindl bekommen: ein Weihnachtsgeschenk, das bestens zu ihnen passt und über das sie sich freuen wie ein Schneekönig. Die von ihnen betreute Jahreskrippe in der Dreifaltigkeitskirche ist fast schon in den Himmel aufgestiegen.

Okay, hängen wir das Thema nicht ganz so hoch. Aber es ist allemal eine Auszeichnung, dass diese Darstellung im Buch der Bayerischen Krippenfreunde zu ihrem 100. Jubiläum erschienen ist. Mit umfangreichem Text und etlichen Bildern, die das Dreifaltigkeits-Kripperl im besten Licht zeigen. Darauf sind die beiden Macher, die mit der regelmäßigen Umgestaltung für die Umsetzung als Ganzjahreskrippe sorgen, schon ein bisschen stolz. "Es ist schon etwas Besonderes, unter den 22 Krippen aus ganz Bayern zu sein, die in diesem Buch verewigt wurden", freut sich Rudolf Daller. Zusammen mit Josef Weigl hat der Amberger seit 2010 die Aufgabe der regelmäßigen Betreuung des Kleinods im rechten Gang der Dreifaltigkeitskirche übernommen.18 Mal im Jahr bauen sie um, stellen so viele Ereignisse aus dem Leben Jesu weit über die Weihnachtszeit hinaus dar. Im Schnitt alle drei Wochen ist Szenenwechsel. All diese Darstellungen hat auch die Amberger Zeitung schon einmal ein Jahr lang konsequent mit Text und Bild begleitet (2015). Einige Passagen aus dem Lokalteil zitiert der Beitrag im Buch mit dem Titel "Jahreskrippen" stolz: "Die Szene hat etwas Warmes, Magisches an sich", hieß es zum Beispiel zu den Propheten Simeon und Hanna, die bei der Darstellung Jesu im Tempel in dem Kind den verheißenen Messias erkennen. Zur Heilung des Gelähmten, bei der die Größe Gottes gepriesen wird, schrieb die AZ: "Die Amberger Krippenfreunde ... tun mit ihrem Einsatz Ähnliches: Sie verbreiten die Heilsgeschichte." Oder: "Jesu Auferstehung ist die wahre Osterfreude, die auch die Jahreskrippe in Dreifaltigkeit vermittelt." Laut AZ ist sie fast wie der Herr selbst ein "Menschenfischer", weil "ihre Fans regelmäßig zum Staunen kommen".Auch Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer staunt über die Krippentradition in Bayern, die "überreiche Schätze am Schnittpunkt von Kunst und Volksfrömmigkeit hervorgebracht hat". Der Glaube an den fleischgewordenen Gottessohn hat nach seinen Worten "geradezu eine ,Explosion' des Kunstschaffens und Darstellens des Heiligen bewirkt". "Ich bin der Überzeugung, dass die Jahreskrippe in den kommenden Jahren noch an Bedeutung gewinnen wird", schreibt der Bischof in seinem Beitrag. "Sie ist eine herausragende Form, Glauben sichtbar zu machen, und das ist das Gebot der Stunde."In der Dreifaltigkeitskirche sieht das so aus, dass die weihnachtlichen Darstellungen in alpenländischer Art mit älteren Figuren präsentiert werden (die ersten gab es bereits bald nach dem Bau des Turms ab 1939). Die anderen Szenen sind orientalisch aufgebaut und zeigen zum Beispiel: Simon von Zyrene, Kreuzigung, Auferstehung, Tempelreinigung, Berufung der Jünger, das Gleichnis vom Sämann und etliche mehr.Zu sämtlichen Bildern haben die fleißigen Krippengestalter die Gebäude meist aus Holz und Dämmplatten angefertigt, etwa den altbayerischen Stall und den morgenländischen Tempel, dazu mehrere Häuser und ein Stadttor. Als Hintergründe dienen vergrößerte Fotos. Eine variable Beleuchtung in dem umgebauten ehemaligen Beichtstuhl mit seiner Verglasung sorgt für die jeweils passende Stimmung.