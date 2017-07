263 Dreifaltigkeitsschüler legten bei der Aktion Kilometer-König 7098 Kilometer zurück. Die Mädchen und Buben wären damit bis nach New York gekommen, verkündete Bürgermeister Martin Preuß am Mittwochvormittag in der Aula der Grund- und Mittelschule. Die Aufgabe hatte gelautet, sich einen Monat lang so oft wie möglich nicht mit dem Auto in die Schule fahren und wieder abholen zu lassen, sondern zu Fuß zu gehen. Insgesamt gingen die 1076 Mädchen und Buben der vier teilnehmenden Amberger Schulen 30 328 Kilometer. Für jeden dieser zurückgelegten Kilometer spenden die Stadtwerke Amberg und Sulzbach-Rosenberg einen gewissen Betrag. Dieses Jahr sind 1500 Euro zusammengekommen. Beim Abschlusstermin bedankte sich Preuß bei den Schülern für ihren "tollen Einsatz". Besonders freute ihn, dass alle auf die Frage, ob sie Spaß hatten, mit einem klaren Ja antworteten. Große Begeisterung herrschte, als Stephan Prechtl, der Geschäftsführer der Stadtwerke Amberg, die einzelnen Klassenergebnisse vorlas und die Urkunden überreichte. Von den 1500 Euro wird ein Outdoor-Kicker für den Pausenhof der Luitpold-Mittelschule gekauft, deren Übergangsklassen im Moment an der ehemaligen Möhlkaserne untergebracht sind. Der wetterfeste Spielgerät soll den Kontakt zwischen den Regelklassen und den neuen Schülern aus unterschiedlichen Ländern fördern. Zusätzlich sponsert der Energieversorger einen kleinen Preis für die teilnehmenden Kinder. Heuer handelt es sich dabei im Straßen-Malkreiden. Bild: Huber