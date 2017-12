Es dauert nicht lang, dann riecht es verbrannt. In der Max-Josef-Schule darf derzeit gezündelt werden. Die Drittklässler sind aber vorbereitet: In jedem Team gibt es einen, der das Löschwerkzeug bedient. An mehreren Stationen testen die Kinder im Mehrzweckraum, welche Materialien leicht, schwer oder gar nicht brennbar sind.

Mit den Experimenten während des Unterrichts erarbeiten sich die knapp 90 Mädchen und Buben im Fach HSU das Thema Feuer. Ausgangspunkt war die Frage, was Feuer zum Brennen braucht, informierte Klassenlehrerin Marlies Männer. Ob Naturkatastrophen, Haus- oder Waldbrände - das Element benötigt immer Sauerstoff, Brennmaterial und die richtige Enzündungstemperatur.