"Es wurde massiv versucht, auf Zeugen einzuwirken. Das geht ans Eingemachte der Justiz!" Die Strafkammer des Landgerichts ist empört und will mit ihrem Urteil ein Zeichen setzen. Für drei Jahre schickt sie einen 29-jährigen Drogen-Dealer ins Gefängnis, der zwei seiner ehemaligen Kunden mächtig Angst einjagte, weil sie ihn verpfiffen hatten.

Räuberische Erpressung?

"Das geht überhaupt nicht"

Auch die ein Jahr jüngere Amberger Freundin des Mannes, die mit ihm Marihuana-Pflanzen züchtete, Drogen verkaufte und konsumierte, bekam am Donnerstag eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten - ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung. Sie wurde wegen vorsätzlichen Handeltreibens, Anbaus und der Herstellung von Rauschgift sowie versuchter Nötigung schuldig gesprochen. Bei ihrem Partner kamen zu den identischen Delikten noch Körperverletzung und Diebstahl hinzu. Außerdem muss er sich einer eineinhalbjährigen Drogenentziehung stellen und bleibt wegen Fluchtgefahr in U-Haft, wo er seit seiner Festnahme im März sitzt.Dabei ist es nach Auskunft der Kammer auch einem Geständnis des Nittendorfers zu verdanken gewesen, dass der ursprüngliche Vorwurf der Anklage auf räuberische Erpressung fallengelassen wurde. Dazu hatten die zwei ehemaligen Drogenkäufer aus Sulzbach-Rosenberg, von denen einer bei der Polizei über seine Lieferanten ausgepackt hatte, zu unterschiedliche Angaben gemacht. Vor allem die Behauptung, der 29-Jährige habe am Abend, als er zusammen mit seiner Freundin und einem weiteren Mann (25) die einstigen Kunden aufsuchte, versucht, dem 18- und dem 19-Jährigen per erzwungenem Kaufvertrag ihre Pkw abzupressen, ließ sich für die Kammer nicht zweifelsfrei belegen.Feststand für sie dagegen, dass der Nittendorfer einem der zwei eine Ohrfeige verpasste, ihn drohend herumschubste und beiden insgesamt 350 Euro Bargeld abnahm. Das sollte wie angeblich die Autos einen Beitrag zur "Schadenswiedergutmachung" leisten, nachdem dem Pärchen bei einer Hausdurchsuchung sämtliche Drogen abgenommen und eben der folgende Ärger bereitet wurden. Warum der 29-Jährige überhaupt zu diesem "Racheakt" schritt, bezeichnete einer seiner Verteidiger als "Idiotenakt". Er sprach von einer "Geschichte wie im Film, die aber nicht ausgeartet ist" und erkannte im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft "keine unglaublich hohe kriminelle Energie".Dennoch war das Vorgehen sowohl für die Anklage als auch die Kammer mit ihrer Vorsitzenden Roswitha Stöber nicht von Pappe. Deswegen sei es überhaupt erst beim Landgericht gelandet. Denn "das geht überhaupt nicht, Zeugen so einzuschüchtern", wie es am fraglichen Abend Mitte März an mehreren Orten unter Mitnahme der zwei Opfer geschah. Ihnen wurden obendrein Geldbeutel und Handys abgenommen - angeblich, um darin Hinweise zu suchen, wer von den beiden "gesungen" hatte. Sowohl der 18- als auch der 19-Jährige bestritten heftig, dass sie die Dealer auffliegen hätten lassen.Genau das aber wollte der 29-Jährige nach eigener Auskunft herausfinden. Außerdem versuchte er, die beiden zu beeinflussen, ihre Aussagen bei der Polizei abzuschwächen bzw. zurückzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt jedoch sei das Kind bereits in den Brunnen gefallen gewesen, weshalb der Verteidiger die Tat seines Mandanten auch als "unglaubliche Blödheit" einstufte.___Berichte vom ganzen Prozess mit weiteren Verhandlungstagen im Internet: www.onetz.de/1798223