Wie aus dem Gärtnerhandbuch. Sorgsam die Keimlinge gepflanzt, täglich gegossen und nach professioneller Pflege zwei stattliche Ernten eingefahren. Dann aber erscheint die Kripo im Eisbergviertel. Denn die kleine Hanfplantage in einer Wohnung liefert unablässig Marihuana.

Hasch frei Haus

Verkauf an Kräuterwiese

Vier Männer sitzen vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts auf der Anklagebank. Es geht um Rauschgift und (nur ein Teil der umfangreichen Anklage) um dessen Anbau in einem Haus im Eisbergviertel. Der Inhaber des Gebäudes sitzt seit neun Monaten in U-Haft. Der 60-Jährige hatte nach eigenem Bekunden eine Wohnung im Obergeschoss seines Anwesens an zwei Männer vermietet. Alles ganz regulär: Mit Vertrag und monatlichem Mietzins von etwas über 400 Euro plus Nebenkosten. Einen der Männer kannte der Vermieter, weil er ihm beim Renovieren half. Der zweite kam erst später hinzu. Es stellte sich heraus: Die Leute, beide den Drogen zugeneigt, wollten dort eher nicht einziehen. Sie nutzten die 55 Quadratmeter, um Hanf anzubauen. Mt Investitionen für Rotlichtlampen und sonst noch so einiges. Zwischen 2000 und 3000 Euro gaben sie dafür aus.Fest steht nach dem ersten Prozesstag: Der Vermieter wusste, was sozusagen gärtnerisch in die Tat umgesetzt wurde und er bekam gelegentlich eine Portion Marihuana ab. Oder anders: "Jeder konnte sich bedienen", wie es zum Verhandlungsauftakt hieß. Die Aufzucht begann mit drei Cannabispflanzen. 300 Gramm Marihuana resultierten daraus. Nach der ersten erfolgreichen Ernte kamen sieben Keimlinge in die Erde. Abermals zeigte sich: Das Ergebnis war prächtig. Etliches davon verbrauchten die beiden Mieter, 36 und 31 Jahre alt, für sich selber. Mitunter aber verhökerten sie auch einige Gramm.Heuer im März erschienen Rauschgiftfahnder in dem Haus. Zu dieser Zeit sprossen 17 Marihuanapflanzen in die Höhe. Daraufhin schritten die Ermittler zur Ernte und tätigten Festnahmen. Im Verlauf weiterer Nachforschungen verdeutlichte sich aber, dass dieser Cannabisanbau nicht unbedingt die Hauptrolle spielte. Als nun die Kammervorsitzende Roswitha Stöber mit Vernehmungen der Beteiligten begann, zeigte sich: In der Wohnung lagerten mehrere Haschischplatten in einem Tresor. Es gab wohl auch Amphetamin und Metamphetamin im Haus. Die Ermittler bohrten nach und brachten heraus: Die beiden Wohnungsmieter hatten auch sonst noch mit Drogen gedealt.Der 31-Jährige, so räumte er ein, ging gelegentlich auf die Kräuterwiese in Amberg und verkaufte dort Ecstasy-Tabletten und Cannabisprodukte. Auch von Kokain war die Rede. Wo hatte er das her? "Von mir", ließ sein geständiger 36-jähriger Partner, ebenfalls in U-Haft genommen, anklingen. Der 36-Jährige wurde noch deutlicher. Er gab zu, im Lauf der Zeit überschlägig rund zehn Pfund Marihuana und vier Pfund Haschisch veräußert zu haben. Erhalten von einem Mittelsmann und verkauft zu jeweils größeren Portionen in Amberg. Dabei wurde klar: Diese Drogen stammten nicht aus dem Eigenanbau in der angemieteten Wohnung."Gute Freunde kann keiner trennen", hieß es einst in einem Schlagerlied. Vor den Richtern sitzen nun die beiden Wohnungsmieter, die sich offenkundig in keiner Weise den Schwarzen Peter zuweisen. Außerdem der Vermieter, der wissen ließ, dass er neben seinen ihm per Vertrag zustehenden Einnahmen gelegentlich ein paar Gramm Marihuana genommen zu haben. Mehr aber nicht. Es fiel der Satz: "Wo doch die Hersteller quasi im Haus ansässig waren." Blieb der vierte Beschuldigte (36). Dessen Rolle aber war nach eigener Darstellung eine ganz andere. Der Prozess ist auf sechs Tage angesetzt.