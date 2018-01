Für einen Feuerwehreinsatz und reichlich Aufsehen sorgte am Montagabend ein Drohnenpilot, als er seine Drohne über dem Außenbereich der Sauna im Kurfürstenbad steuerte.

Die Drohne flog laut Pressebericht der Polizeiinspektion Amberg "ziemlich tief und blieb nicht unbemerkt, als sie sich anschließend in den angrenzenden Bäumen verfing".Die Amberger Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an, um das Flugobjekt, das mit einer Kamera ausgestattet ist, in schwindelerregender Höhe von fast 20 Metern zu bergen. Nach einer ersten Auswertung des Speichermediums fertigte die Drohne keine Bildaufzeichnungen an. Die Polizeiinspektion Amberg hat Ermittlungen wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen und wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz eingeleitet.