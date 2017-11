Raigering. Vier Jubelpaare aus der Pfarrei Aschach-Raigering hatten sich zu einem Vorabendgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef eingefunden. Die Jubilare, zwischen 30 und 60 Jahre verheiratet, dankten für ihre gemeinsamen Jahre und baten um viele weitere. Pfarrer Eduard Kroher setzte das Evangelium von der Liebe zu Gott und zum Nächsten in den Mittelpunkt seiner Predigt. Was bei liebenden Partnern der Fall ist, gelte auch für die Liebe zu Gott. Bei wichtigen Lebensentscheidungen sei Gott mit einzubinden. Die Ehejubilare hätten in ihren vielen Jahren, in denen ihre Beziehung gewachsen ist, im christlichen Glauben gelebt. Der Geistliche wünschte allen noch viele gemeinsame und glückliche Jahre. Anschließend fand ein kleiner Sektempfang im Pfarrsaal statt.