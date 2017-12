Wer einen hochwissenschaftlichen Vortrag erwartet hatte, wurde enttäuscht, denn Professor Ulrich Walter plauderte in der ausverkauften Buchhandlung Rupprecht bei seinem "Höllenritt durch Raum und Zeit" gut eineinhalb Stunden unterhaltsam drauf los. Er erzählte über seine Zeit als Astronaut bei der Spacelab-Mission D 2. Er sei nach deren Ende doch etwas überrascht gewesen, als ihm die Nasa für 6,7 Millionen geflogene Kilometer gerade 34 Dollar Reisekosten bewilligte.

"Astronaut bin ich geworden, weil am 24. Dezember 1985 der damalige Forschungsminister Heinz Riesenhuber in der Tagesschau nach Wissenschafts-Astronauten gesucht hat", erzählte Ulrich Walter. Schon am darauffolgenden ersten Weihnachtsfeiertag habe er Riesenhuber seine Bewerbung geschickt, aber das hätten 1799 andere ebenfalls getan. Über das Thema sei in der Familie gut zwei Monate lang nicht gesprochen worden, bis seine Frau schließlich von sich aus zugestimmt habe. Als im Januar 1986 die Raumfähre Challenger wenige Sekunden nach dem Start explodierte, sei er überzeugt gewesen, eine derartige Katastrophe könne nicht noch einmal passieren. Ihm drohe daher keine Gefahr. Über ein Jahr habe sich der Auswahlprozess hingezogen, der sich auf 312 Bewerber konzentrierte, bis schließlich nur noch 13 übrig waren. Ulrich Walter schilderte die aus seiner Sicht tollsten Momente seiner Mission. Gut 2200 Tonnen betrage das Startgewicht, nur 200 Tonnen davon sind das Shuttle. Gerade einmal sieben Minuten nach dem Abheben seien die Treibstofftanks leer. Mit brachialer Urgewalt gelange das Shuttle in den Weltraum und nach knapp achteinhalb Minuten befinde man sich schlagartig in der Schwerelosigkeit. Unbeschreiblich sei der Blick auf die Erde, über die das Shuttle mit 28 000 Kilometern pro Stunde hinwegfliege, also gut acht Kilometer pro Sekunde. Für eine Erdumrundung benötige man 90 Minuten, Deutschland zu überfliegen, dauere zwei Minuten.Walter plauderte über Raumkrümmung und Unendlichkeit des Alls, das trotzdem irgendwie begrenzt sei. Der Astronaut brachte Einsteins Relativitätstheorie ins Spiel und meinte, vor dem Urknall habe es wohl weder Zeit noch Raum oder Massen gegeben: "Die tatsächliche Wahrheit über das All muss niemand auf den ersten Blick verstehen." Wer sich intensiver informieren will: Darüber schreibe er in seinen Büchern "Höllenritt durch Raum und Zeit" und "Im Schwarzen Loch ist der Teufel los".Für Erheiterung sorgte die Reisekostenabrechnung. Für ihn habe amerikanisches Recht gegolten und die Nasa habe ihm gerade einmal 34 Dollar bewilligt. Den Scheck habe er nicht eingelöst, sondern eingerahmt.