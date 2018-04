Die einstige Liebe auf den ersten Blick, sie hält für Ottilie und Hans Wächter nach 60 Jahren noch heute. Deshalb feiert das Jubelpaar in diesen Tagen im Kreise der Familie ihre diamantene Hochzeit. Bürgermeister Sepp Reindl überbringt dazu die Grüße der Stadt.

Schnaittenbach. Der Würstlberg in Hirschau übte sowohl auf Ottilie als auch auf Hans Wächter eine gewisse Anziehung aus, so dass die beiden Schnaittenbacher - damals noch getrennt voneinander - dorthin des Öfteren Ausflüge unternahmen. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie sich dort das erste Mal sahen und sich auf den ersten Blick ineinander verliebten. Sie verloren sich damals nicht mehr aus den Augen und feierte 1958 Hochzeit. Aus der Liebesheirat gingen zwei Söhne hervor, inzwischen kamen drei Enkel und zwei Urenkel hinzu - die Lieblinge der Wächters.Ottilie, die früher beruflich im Haushalt tätig war, blühte in ihrer Rolle als Hausfrau und liebevolle Mutter regelrecht auf. Hans verdiente als Fernfahrer und später als AKW-Arbeiter das Geld für seine Familie. Ein Dackel gehörte ebenfalls dazu. Die Leidenschaft für den kleinen Schrebergarten teilte sich das Paar. Dieser diente auch zur Versorgung.Hans Wächter pflegte bei der Feuerwehr Schnaittenbach und beim SPD-Ortsverein ein aktives Vereinsleben. Als die Kinder außer Haus waren, unternahm das Jubelpaar zwar gerne Kaffeefahrten und kleine Reisen, doch schätzte es auch das traute Heim, wo die ganze Familie zum Kaffeetrinken und zu Grillabenden in gemütlicher Runde gerne zusammenkam.Seit 15 Jahren indes kümmert sich Hans Wächter um seine Ottilie, die an den Rollstuhl gebunden ist. Das schönste Kompliment, das sich ein Ehepaar nach 60 gemeinsamen Jahren machen kann, schenken sie sich unabhängig voneinander zum Jubelfest: "Ich würde meine Ottilie/meinen Hans sofort wieder heiraten."