Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) ehrt treue Mitglieder. Zwei Männer standen dabei besonders im Mittelpunkt: Fritz Kammerer und Sigismund Lang.

Amberg. Ursula Schroll (Neumarkt), Oberpfälzer Vorsitzende des BLLV, zeichnete mit Ambergs Kreisvorsitzendem Albert Schindlbeck langjährige Mitglieder aus. In ihrer Rede bezeichnete Schroll Amberg als Wiege des Verbandes, gab es an der Vils doch einst die Lehrerbildungsanstalt. Vieles habe sich seitdem verändert. Die Kommunikation laufe nun über E-Mails und das Wissen werde nicht mehr von der älteren Generation weitergegeben, sondern "durch die Oma von heute", das Internet.Nur eines habe sich nicht verändert: "Im Mittelpunkt jedes Unterrichts steht auch heute noch die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern. Wo Lehrer und Schüler keinen Draht zueinander finden, wird das Lernen schwierig." Beziehungsarbeit sei das Wichtigste in der Schule.Im Anschluss nahm die Bezirksvorsitzende die Ehrungen vor. Hannelore Wiesnet, Hedwig Platz, Markus Lacher, Sabine Süß, Sabine Hiltl und Maria Treml-Paskowski wurden für 25 Jahre ausgezeichnet. Die Urkunde für 40 Jahre erhielten Karin Jacob-Witteler und Eva Altenhofen. 45 Jahre ist Marie-Luise Schatt dabei. 55 Jahre im Lehrerverband sind Theresia Siegert, Werner Kärcher und Reiner Hemrich. Für 60-jährige Mitgliedschaft erhielt Hans Schmeidl eine Urkunde. Vor 65 Jahren trat Sigismund Lang dem BLLV bei.Auf 70 Jahre bringt es Fritz Kammerer. Er trat 1947 dem Verband bei. Jahrzehntelang war er Schulsportbeauftragter in der Stadt und bis zur Pensionierung zuletzt als Rektor an der Volksschule Ammersricht tätig.