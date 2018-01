Die Farben sind neu, der Geschäftsführer ebenso und der Eigentümer auch. Der TV 1861 Amberg hat das Fitness-Studio Balance am Schanzl gekauft und geht nun mit Riesenschritten daran, für die mittlerweile über 2000 Vereinsmitglieder an neuen Strukturen zu feilen.

Wobei die Bezeichnung "Fitness-Studio" für das Balance nach den Worten des TV-Vorsitzenden Thomas Bärthlein nicht mehr die richtige ist. "Wir sehen das Balance eher als Sportvereinszentrum", sagt er mit Blick auf andere Vereine wie den TV Erlangen, die seit vielen Jahren ein eigenes Fitness-Studio in diesem Sinne betreiben.Im Oktober wechselte das Balance für einen Kaufpreis von 525 000 Euro, die sich der Verein zu einem Großteil von der Bank geliehen hat, den Eigentümer. Dazu habe es auch Mitgliederversammlungen bei den beiden Vereinen wegen der damit verbundenen Verschmelzung gegeben, berichtet Bärthlein. "Wir haben damit die 400 Mitglieder von Balance übernommen." Beitragszahler, die ab sofort auch das breitgefächerte Angebot des Vereins nutzen können, wie er betont. Bärthlein sieht übrigens keine Probleme von und mit den anderen Fitness-Anbietern in der Stadt auf sich zukommen. Erstens sei das Balance TV 1861 Amberg e.V., so der offizielle Name, nicht auf die Erzielung von Gewinn angelegt. "Zunächst einmal müssen wir unsere Schulden bei der Bank zurückzahlen, dann werden die Mittel auch wieder zweckgebunden eingesetzt."Beispielsweise in einen Anbau, der am Standort in einigen Jahren entstehen könnte, sagt Bärthlein. Und selbstverständlich müssten ja auch die laufenden Kosten bestritten werden. Dazu gehören die Trainer ebenso wie der neue Geschäftsführer Sven Metzler. Der wird künftig jeweils zur Hälfte für den Verein und das Fitness-Studio zuständig sein. Womit der Wunsch der TV-Verantwortlichen nach einem Hauptamtlichen endlich in Erfüllung gegangen ist. Bei einer Größenordnung von mehr als 2000 Mitgliedern sei das aber auch dringend erforderlich, hatte Vorsitzender Thomas Bärthlein immer gefordert. Der 38-jährige Sven Metzler stammt ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und hat in Leipzig Diplom-Sportlehrer mit Schwerpunkt Sportmanagement studiert. Seither ist Metzler in der Fitnessbranche tätig. Gleichzeitig ist er Vorstand für Finanzen beim TuS Freiberg am Neckar. "Der übrigens seit 18 Jahren einen hauptamtlichen Geschäftsführer hat", wie Metzler sagt. Denn das sei die kommende Entwicklung in der Vereinslandschaft: Wegen der stetig steigenden Belastungen durch die Berufstätigkeit sinke die Bereitschaft der Mitglieder für ehrenamtliches Engagement. Mit dem Effekt einer zunehmenden Professionalisierung auf Vereinsebene, wie er sagt.Sven Metzler jedenfalls fühlte sich durch die Stellenausschreibung des TV 1861 angesprochen. "Es ist schon eine spannende Herausforderung, einen Verein für die Zukunft aufzustellen", sagt er. Offenbar kam er auch bei den Vereinsoberen des TV gut an. Sie gaben ihm den Vorzug gegenüber den anderen vier Bewerbern, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen waren. "Sven Metzler ist zum Beispiel der Meinung, dass die einzelnen Abteilungen des Vereins wie ein Profitcenter zu führen sind", sagt Bärthlein. Konkret bedeutet das nach den Worten Metzlers, dass eine Abteilung nur das Geld ausgeben kann, dass sie auch erwirtschaftet. "So muss beispielsweise bei einem Aufstieg ein Konzept mit Hand und Fuß vorgelegt werden, wie das finanziert werden kann", ergänzt Bärthlein.Der im Übrigen keine Angst hat, mit dem neuen Balance am Ende Schiffbruch zu erleiden, weil die Mitglieder zu den Billiganbietern abwandern. Viele Menschen würden nicht nur auf den Preis schauen, so sagt er, sondern auch auf die Tatsache, dass Trainer da sind, die bei Bedarf hilfreich zur Seite stehen. "Der TV Erlangen hat damit zum Beispiel jede Menge Mitglieder gewonnen."