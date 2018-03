Werden Stadt und Landkreis von einer Drogenwelle überschwemmt? Bei den Gerichten reißen gegenwärtig umfangreiche Verfahren gegen großteils in U-Haft sitzende Dealer und ihre Weiterverkäufer nicht ab. Doch die Serie von Strafverhandlungen hängt auch irgendwie von Prozessterminierungen ab.

"Abdul" im Gefängnis

Auf Parkplätzen in Auerbach

Drei Jahre Haft für Syrer

In Asylbewerberheim

Halber Zentner Marihuana

Vor dem Amts- und Landgericht sind allein in dieser Woche nahezu ein Dutzend Verhandlungen anberaumt. Bei einigen geht es um wenige Gramm, bei anderen um Ware im Pfund- und Kilobereich. Die Anhäufung ist zu einem großen Teil lange voraus liegenden Terminierungen geschuldet. Doch eines wird bei genauer Sicht deutlich: Der Kreis von Konsumenten scheint riesig zu sein. Genau das gibt Anlass zur Sorge.Vor zwei Wochen wurde ein Iraker mit dem Decknamen "Abdul" für drei Jahre eingesperrt. Der Mann hatte in der Aslybewerberunterkunft an der Kümmersbrucker Straße über etliche Monate hinweg Marihuana verkauft. Wie in einem offenen Laden, dessen Adresse viele Abnehmer kannten und sich bei "Abdul" meist mit einigen Gramm eindeckten. Weil er seine Kunden nannte und auch den Lieferanten aufdeckte, kam Abdul mit einem milden Urteil davon.Kaum war "Abdul" hinter Schloss und Riegel gebracht, mussten vier Männer vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Platz nehmen. Zwei von ihnen, aus dem nördlichen Landkreis stammend, sollen über längere Zeit hinweg nach Amberg gefahren sein und dort von ihren beiden älteren Mitangeklagten über 13 Pfund Marihuana, Haschisch und Kokain erworben haben. Die Frage steht im Raum: Woher hatten sie 3300 Euro für jeweils ein Pfund Cannabis? Das Verfahren läuft momentan noch. Fest aber steht: Marihuana und Haschisch wurden auf Parkplätzen in Auerbach jeweils zu 50-Gramm-Portionen an andere Wiederverkäufer verhökert.Während die Jugendkammer am zweiten Verhandlungstag erste Zeugen hörte, tagte gleich nebenan die Erste Strafkammer. Der Vorwurf dort gegen einen Syrer (24): Knapp ein Kilo Marihuana in einer Amberger Wohnung zum Eigenbedarf und zum Weiterverkauf gebunkert zu haben. Der Mann suchte nach Ausflüchten. Doch es half ihm wenig. Urteil: Drei Jahre Haft und die Unterbringung in einer Entzugstherapie.Am Dienstag nächster Woche geht es weiter. Vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts sitzt dann ein weiterer Syrer (22). Auch er soll in der Amberger Asylbewerberunterkunft mit Marihuana, Haschisch und außerdem mit Ecstasy-Tabletten gedealt haben. Elf einzelne Fälle hält ihm die Anklage vor. Das könnte ebenfalls mit längerer Haft enden. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen haben unterdessen weite Kreise gezogen. Mit Durchsuchungen und Festnahmen bei Konsumenten und Einzelabnehmern. Wenn sie als Zeugen oder auch als Beschuldigte geladen werden, drängt sich die meist unbeantwortete Frage auf: Woher haben sie das Geld zur Deckung ihres täglichen Drogenbedarfs?Die nächsten größeren Verfahren beim Landgericht zeichnen sich ab. Polizeifahnder machten in den letzten Tagen spektakuläre Aufgriffe. An der A 6 bei Sulzbach-Rosenberg wurden drei türkisch-stämmige holländische Staatsbürger mit 90 Pfund Ecstasy-Tabletten und einem halben Zentner Marihuana im Auto verhaftet. Auf der gleichen Autobahn gingen drei Vietnamesen nahe Wernberg-Köblitz mit eineinhalb Pfund Crystal Meth ins Netz. Doch diese Frachten waren wohl nicht für den Raum Amberg-Sulzbach bestimmt.