Phänomen oder Krankheit? Darüber sind sich Andreas Arnold und Dr. Phillipp Heiler am Samstagabend im Ringtheater nicht ganz schlüssig. Beide arbeiten mit ADHS-Patienten auf ganz unterschiedliche Weise. Aber sie sind sich einig, dass es neue Methoden braucht und gibt. Eine davon stammt aus Amberg: Out of the Box.

Auf Pillen verzichten

Überschüssige Energien

"Wie ein Zombie"

Amberg . (kge) "Ich fand es lustig, auf die Bühne zu rollen", begrüßte Initiator Christian Michael Gnerlich das Publikum im Raum und an den Bildschirmen zu "Out of the Box Speech", bevor er das Mikro an Moderator Pascal Simon weitergab. Ein langer intensiver Abend, der via Livestream übertragen wurde, lag vor allen Beteiligten und überzeugte vor allem durch den Enthusiasmus der Ehrenamtlichen. Ziel ist es, neue Konzepte zu entwickeln, um Schulen und vor allem Eltern zu ermutigen, bei ADHS die Verantwortung nicht mehr an die üblichen Pillen zu übertragen. Der Tenor: "Du bist ein bisschen anders, also müssen wir anders mit dir umgehen. Und du selbst auch."Am Beispiel des ADHS-Camps, das es 2006 in Berlin zum ersten Mal gab, erklärte Therapeut und Heilpraktiker Andreas Arnold seine Behandlungsweise: "Die ersten Tage kam es bei den Kindern zu Entzugserscheinungen mit Wut und Tränen." Ohne Medikamente, mit ausgiebigem Sport, gesunder und zuckerarmer Ernährung, Entspannungs- und Konzentrationsübungen sollten die Kinder lernen, eigenverantwortlich mit ihrer immensen Energie hauszuhalten. Darum gehe es in der Hauptsache. Das Potenzial, das in den Heranwachsenden schlummert, müsse in die richtigen Kanäle geleitet werden. Dr. Phillipp Heiler und sein Bruder Tobi haben sich auf Neuro-Feedback spezialisiert. Diese Methode wurde so erklärt, dass das Gehirn aus zwei Teilen besteht - mit den Urinstinkten Essen und Schlafen und dem anderen Teil, der die Steuerung im Alltag übernimmt. Mit der Hilfe eines EEG, bei dem die Aktivität des Gehirn gemessen, wird, lässt sich ermitteln, ob die beiden Hälften richtig zusammenspielen, und wenn nicht, kann das trainiert werden.Wie weit Kreativität gehen kann, bewies Jack Lucas, der erst zwei Stunden vorher erfahren hatte, dass er für einen erkrankten Poetry Slamer einspringen sollte. Er schrieb seinen Text in der kurzen Zeit und schenkte einen Blick in das Denken eines ADHS-Patienten. Auf den alles einstürzt und der mit den einprasselnden Sinneseindrücken keinen klaren Gedanken fassen kann. In der anschließenden Podiumsdiskussion beschrieb er seinen Umgang mit dem Phänomen: "Es ist sich etwas von der Seele schreiben und reden." Inzwischen ist er in einer Musicalklasse: "Seitdem ich das mache, fühle ich mich noch besser und hätte nie Medikamente nehmen wollen." Auch Fabien Brangeon, DJ, Musikproduzent und Mathematikstudent aus Regensburg, nutzt seine überschüssigen Energien und demonstrierte sie am Mischpult. Er könne sich gut vorstellen, dass es Kindern helfen würde, einmal an seiner Anlage "einfach die Sau rauszulassen". Hans-Joachim Hepke, der per Video aus Mexico zugeschaltet war, erzählte von seinen Bemühungen um ein neues Schulkonzept und wie es in der Türkei 2011 gecancelt wurde. Als ehemaliger Augsburger Rektor versprach er den Organisatoren seine Unterstützung."Man muss nicht aus allem Geld rausschlagen", bemerkte Andi von den Youtubern "BesenBoys". Mit seinem Kommilitonen Julien stellte er die Studienarbeit "Fliegende Besen" vor, der in Anlehnung an Harry Potter den Computerspieler in eine virtuelle Realität versetzt und darin fliegen lässt. Sie erklärten, dass in der modernen Psychologie mit der künstlichen Realität Höhenängste oder Kriegstraumata angegangen werden. Ihr Projekt bekam bereits viel Aufmerksamkeit, aber im Vordergrund steht für beide der Spaß daran, "die Welt zu vergessen".Im Laufe des Abends entstand unter dem Pinsel von Seynollah Mohanunabt das Porträt von Jakob. Dieser hatte sich als Modell freiwillig gemeldet und bewies eine fast vierstündige Ausdauer im Stillhalten. Der Maler, ein gebürtiger Afghane, hatte mit seinem Vorsatz, live zu arbeiten, sich selbst bewusst einem Druck ausgesetzt, den er so formulierte: "Das erste Mal war ich im Stress."Bei einem Gespräch in der Pause erzählte die Mutter eines ADHS-Kindes: "Wenn wir in den Urlaub gefahren sind, dann mit Rucksäcken, raus in die ruhige Natur und wandern, wandern, wandern." Und noch eine andere Geschichte konnte man hören: "Als wir dem Jungen Ritalin gegeben haben, wollte er sich nach wenigen Tagen aus dem Fenster stürzen." Der Bub sagte damals: "Mama, ich fühle mich wie ein Zombie."