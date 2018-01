Zwischen 2017 und 2018, zwischen Ebermannsdorf und Auerbach: Ein kleiner Ausschnitt von dem, was zum Jahreswechsel in der Region passiert ist. Minutengenau.

15.40 UhrNach dem eher oberflächlich dahingesagten "Guten neuen Jahr", das einem teils schon vor Tagen vom Verkaufs- und Kassenpersonal in wirklich jedem Amberger Geschäft gewünscht wurde, bekommt diese Botschaft langsam Tiefgang. Für einen witzigen Nachbarn zum Beispiel gehört zu diesem Wunsch nach Gesundheit ein Zweites zwingend dazu: Glück! Klar, das sagt einem auch jeder, aber der Mann von nebenan liefert die plakative Begründung dafür mit: "Gesund waren die Passagiere auch alle, als sie die Titanic bestiegen haben." So tiefgründig verstanden geht der Wunsch nach Glück nicht so schnell wieder unter im Alltag. (ath)19.07 UhrNoch fast fünf Stunden bis Mitternacht, aber es beginnt schon jetzt zu "scheppern" in der Stadt. Okay, Raketen sind noch nicht dabei, aber offenbar können es viele Amberger nicht mehr erwarten, das alte Jahr hinaus- und das neue hereinzuböllern. Sie zünden Kracher um Kracher, so dass schon am eher frühen Abend ein fast permanenter Lärmpegel zum Beispiel im Dreifaltigkeits- und Milchhofviertel herrscht. Ungewöhnlich und irgendwie schön, dass sich so viele so früh aufs neue Jahr freuen. Endlich mal was los in Amberg, könnte man sagen. (ath)22.05 UhrEigentlich längst Zeit zum Schlafengehen. An einem Sonntag erst recht. Doch es ist Silvester und der Bub hat eine Frage: "Daddy, darf ich noch ein bisschen?" Na klar, schließlich ist am Montag keine Schule. Doch das bevorstehende Feuerwerk interessiert den Zehnjährigen eher weniger. Ihm geht es viel mehr darum, live im Fernsehen mitzuverfolgen, wie sich Cam Newton und Julio Jones im fernen Amerika schlagen. Wer? Die beiden Lieblingsspieler treten in der nordamerikanischen Football-Profiliga gegeneinander an. Mit anderen Worten: Carolina Panthers gegen Atlanta Falcons. Das Spiel dauert bis 1.30 Uhr. Aus dem Bisschen werden über drei Stunden. Gut, dass auch das Amberger Feuerwerk zufällig exakt in die Halbzeitpause fällt.22.50 UhrMusiker Winfried Rudrof zieht es ausnahmsweise einmal nicht in die Innenstadt: "Wir haben uns dieses Jahr für eine feucht-fröhliche Privatfeier entschieden." Da der Amberger an Silvester üblicherweise in Kneipen und Clubs als DJ auflegt, genießt er die Stressfreiheit bei Raclette und einer "opulenten Sushi-Auswahl". Natürlich kann Winni Wonder, wie er in der Szene genannt wird, nicht raus aus seiner Haut. Zu späterer Stunde wird er die Party mit tanzbaren Rocksongs beschallen. An seine Fangemeinde und alle Amberger richtet er diesen Appell: "Einen guten Rutsch und Finger weg von den illegalen La Bombas aus Tschechien."23.30 UhrZwischen den Schweinchen-Glückwunsch-Karten, digitalen Kleeblättern mit Feuerwerk, Youtube-Videos, vorab verschickten Neujahrs-Sprachnachrichten, Youngstern und Oldies, fehlenden Gläsern und der Panik, ob auch genügend Sektflaschen da sind, wird um diese Uhrzeit klar: Da bin ich dahoam. In Amberg. Und wenn dann einer die Statusmeldung "Wenn ich später zu faul bin: Danke, dir auch" postet, dann sind alle endlich im digitalen Zeitalter angekommen. Gut, dass es da noch die Kinder zwischen 4 und 10 Jahren gibt. Denn sie sind wach und müde, traurig und glücklich zugleich. Und sie holen alle endgültig ins Hier und Jetzt. (roa)23.40 UhrEs ist ein harter Kampf: Benno (8) gegen den Schlaf. Der Zweitklässler hat sich geschworen, diesmal bis zum Jahreswechsel wachzubleiben und mit nach draußen zu gehen, wenn es am Himmel funkelt und kracht. Bis jetzt hat er tapfer durchgehalten. Aber sein Kopf neigt sich zur Seite, er gähnt und reibt sich die Augen. Die Live-Show mit Johannes B. Kerner im ZDF hat offenbar auch nicht das Zeug zum Aufputschmittel. Jetzt, wenige Minuten vor dem Ziel, übermannt ihn der Schlaf. Während sich sein zwei Jahre älterer Bruder schon die Jacke anzieht und sich auf den Sternenregen freut, schlummert der Bub ein. Vielleicht erlebt er einen Traum von einem Feuerwerk. (upl)23.50 UhrSeit Tagen ballern sie schon rum. Jetzt, kurz vor Mitternacht, ist es aber erstaunlich ruhig in Poppenricht. Das tut nach dem Vorgeplänkel ganz gut. Die Party steht ja noch bevor. Denn im Moment sind erst einmal andere Dinge wichtig. Ein gutes Essen, ein mundender Rosé, die Lieblingsserie Games of Thrones als Marathon im Fernsehen und natürlich der Partner an der Seite. (anv)0.00 UhrRauhaardackel Bene in Sulzbach-Rosenberg sitzt unter dem Couchtisch und ist sauer: Das Gassigehen im Garten fiel jedes Mal viel zu kurz aus, denn die Donnerschläge, die seit dem frühen Abend durch die Straßen hallen, ließen ihn stets in Panik zurück ins Haus flüchten. Jetzt sind alle draußen am Gartentor, stoßen mit den Nachbarn an, starten die Feuerwerksbatterien. Nur Herrchen sitzt auf der Couch, hat den Hund fest im Arm und tröstet: "Is ja bald vorbei!" Vor dem Wohnzimmerfenster zischen Raketen, explodieren Böller, es heult und kracht. Bene drückt sich ans Herrchen und schließt die Augen: Jetzt ist alles nur mehr halb so schlimm. Und da kommen ja schon die anderen wieder. Draußen wird das Gekrache allmählich weniger. Manchmal ist es eben nicht einfach, ein kleiner Hund zu sein. (ge)0.08 UhrDas Krachen draußen will einfach nicht aufhören. Knallen und Knattern des Feuerwerkes dringt hinein in die Wallfahrtskirche auf dem Johannisberg bei Freudenberg. Drinnen sitzen ein Dutzend Frauen und Männer im Kerzenlicht. Die Andacht zum Jahreswechsel hat sich herumgesprochen. Immer wieder leuchten weitere Taschenlampen auf, stoßen Gleichgesinnte dazu. Sie sind den Silvesterpartys auf den Straßen entflohen, hinaufmarschiert zur Kirche durch den Wald. "Großer Gott, wir loben Dich", fangen sie an zu singen. Danach liegen sie sich in den Armen, wünschen sich ein gutes neues Jahr. Ein rauschendes Fest für die Seele. (upl)0.29 UhrVier geleerte Feuerzeuge und zwei rußgeschwärzte schmerzende Daumen nähren die Überzeugung, dass wir heuer mit der Einzelzündung auf die falsche Raketenantriebstechnik gesetzt haben. Die Feuerwerkerkollegen haben ihre sämtlichen Batterien schon unkompliziert abgefeuert und haben für den Nachzügler allenfalls ein mitleidiges Lächeln übrig. Nächstes Jahr setzen wir wieder die Regel "Brot statt Böller" in Kraft. Auch wenn das bei den Kindern nicht sehr populär ist. Das schönste Lichtschauspiel am Silvesterhimmel hier in der Nähe von Michelfeld bei Auerbach wäre sowieso der durchdringende Vollmond gewesen. Aber wer ständig mit der Zündschnur hantiert, hat dafür keinen Blick. (ll)1.10 UhrFür Fotograf Wolfgang Steinbacher ist der Arbeitstag beendet. Seit 23.45 Uhr war er auf der Suche nach den perfekten Motiven. Jetzt dröhnen die Ohren. Froh, alles im Kasten zu haben, wird es Zeit, nach Hause zu gehen und selbst zu feiern. Der Amberger freut sich, "unbeschadet davongekommen" zu sein, denn: "Die Innenstadt bebt." Und das seit kurz vor Mitternacht. Auf dem Nachhauseweg noch schnell ein Foto gemacht. Vom Rest vom Fest. Also vom Müll. Und was bleibt? "Die Hoffnung, nächstes Jahr an Silvester frei zu haben."

Bild: Wolfgang Steinbacher