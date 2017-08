Wieder Polizeiautos und Spurensicherung vor einem Geschäft in der Altstadt! Wieder war es Montag und exakt eine Woche nach dem brutalen Überfall auf Juwelier Tsavaris dachten viele Passanten, die diese neue Tatortszene in der Georgenstraße mitbekamen: "Mein Gott, was ist denn schon wieder passiert - diesmal mitten in der Fußgängerzone?" Antwort: kein Raub, aber ein Einbruchsversuch ins Zigarren- und Zigarettengeschäft Fuchs.

Der ging freilich schon in der Nacht zuvor über die Bühne, aber die Arbeit der Polizei am Montagmorgen vorm und im Laden sorgte erneut für Aufsehen. Zumal es sich um ein Geschäft handelt, das vor etlichen Monaten schon einmal Ziel von Einbrechern war. Damals hatten die Täter Erfolg. Sie gelangten in die Räume und entwendeten dort Tabakwaren im Gesamtwert von sage und schreibe rund 30 000 Euro. Gut möglich, dass diese fette Beute "Lust auf mehr" gemacht hat.Diesmal allerdings scheiterten die Täter am Schloss der Eingangstür, das sie aufzubrechen versuchten. Und zwar, weil die Ladeninhaberin nach der letzten schmerzlichen Erfahrung auf Anraten der Polizei ein Spezialschloss anbringen ließ, das Aufbruchsversuche wesentlich schwerer macht. Das oder aber, weil die Täter gestört wurden - immerhin liegt das Geschäft auf der Hauptverbindungsachse der Altstadt, die auch nachts vereinzelt von Passanten genutzt wird -, hat schließlich zu ihrer Aufgabe und Flucht geführt. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen.