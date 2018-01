Warum sie glaubten, sie könnten in der Bahnhofsbuchhandlung fette Beute machen, weiß so recht niemand. Fest steht aber, dass die Einbrecher, die in der Nacht von Freitag auf Samstag dort eindrangen, kein großes Federlesens machten: Sie verwüsteten die erst vor kurzem umgebaute und völlig neu gestaltete Buchhandlung und zogen dann mit wenig Beute wieder ab.

Aber zum Anfang: Zu einem bisher nicht näher bestimmten Zeitpunkt in der Nacht auf Samstag verschafften sich die bisher unbekannten Einbrecher mit großer Brutalität Zugang zu den Räumlichkeiten der Buchhandlung im Bahnhof. Wie die Eigentümerin sagt, gingen sie bei der Suche nach Geld ziemlich wahllos vor. Sie rissen Schübe heraus, zerstörten die Telefonanlage und hinterließen eine große Spur der Verwüstung. "Sie haben sehr viele technische Dinge kaputt gemacht", so sagt die Geschäftsfrau.Unbeschädigt allerdings blieben die Videokameras im Laden, die von der ermittelnden Bundespolizei, die im Bahnhof zuständig ist, ausgewertet werden. Auf den Bildern dürfte ziemlich detailliert zu sehen sein, wie die Einbrecher in der Buchhandlung hausten. Doch die Suche nach Bargeld war nach Informationen der Amberger Zeitung nur sehr bedingt erfolgreich. In einer Schublade fanden die Unbekannten eine eher bescheidene Summe an Wechselgeld. "Wir bewahren nämlich kein Geld über Nacht im Laden auf", so die Aussage der Eigentümerin.Die ärgert sich dennoch über die dreisten Einbrecher, weil der Sachschaden, den sie angerichtet haben, weit über dem Wert der Beute liegt.