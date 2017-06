Zwei Unbekannte versuchten in der Nacht zum Mittwoch um 3.40 Uhr mit einer Eisenstange die Schaufensterscheibe eines Pfandleihhauses in der Oberen Nabburger Straße einzuschlagen. Die Scheibe hielt den Schlägen aber stand. Die Täter entkamen unerkannt. Ein Anwohner sah, durch Geräusche aufgeschreckt, wie zwei Männer in Richtung Nabburger Torplatz wegliefen. Ihr Tatwerkzeug, eine Eisenstange, ließen sie zurück. Die Schaufensterscheibe zersprang bei dem Angriff völlig, aber die Täter konnten kein Loch hineinschlagen. In der Auslage waren Schmuckstücke ausgestellt. Der Besitzer schätzt den Schaden an der Verglasung auf rund 8000 Euro. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Eine Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise an die Polizeiinspektion (09621/890-320). Der Geschäftsinhaber hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.