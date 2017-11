Alles wegen dieser verfluchten Drogen. Abhängig von Heroin und Crystal Meth geht ein Schwandorfer zum Einbruch, um mit dem Erlös aus Beutestücken seine Sucht zu finanzieren. Jetzt muss der 44-Jährige erneut für längere Zeit hinter Gitter.

Zwei Dutzend Vorfälle

Teilweise gestanden

Zwei Jahre in Haft

Amberg/Schwandorf. Die Polizei hatte im Jahr 2014 längere Zeit gebraucht, um eine Einbruchsserie in Ferienhäuser und Vereinsheime zu klären. An etlichen Tatorten, darunter in Stulln, Neukirchen-Balbini und Rötz, hatten die Täter mit Äxten Fenster eingeschlagen und sich dann bedient. Einer der beiden Männer kam aus Schwandorf. Er wanderte für die Straftaten längere Zeit ins Gefängnis. Heuer im Februar entließen ihn die Justizbehörden. Der 44-Jährige kehrte nach Schwandorf zurück. Wenige Tage später begann in der Stadt eine Serie von brachial ausgeführten Autoaufbrüchen: Fenster wurden mit einem Hammer zertrümmert, danach blitzschnell alles mitgenommen, was sich im Fahrzeuginnern befand.Über zwei Dutzend solcher Vorfälle gelangten bis zum April in die Ermittlungsakten der Schwandorfer Polizei. Gestohlene Geldbörsen, entwendete EC-Karten, Sonnenbrillen und für den Täter völlig nutzlose Personalpapiere wurden als Beutestücke registriert. Auch ein kleines Modellflugzeug kam abhanden. Es wurde später in der Wohnung des 44-Jährigen gefunden, als dort eine Hausdurchsuchung stattfand. Vor dem Amberger Schöffengericht stellte sich nun die Frage, ob der aus Untersuchungshaft vorgeführte Angeklagte für die gesamte ellenlange Aufbruchsserie allein verantwortlich war. "Nach seiner Festnahme sind die Vorfälle deutlich zurückgegangen", erinnerte sich ein Polizeibeamter. Aber ganz aufgehört hätten sie auch danach nicht.Die Staatsanwaltschaft hatte nach Abschluss ihrer Nachforschungen die Vorwürfe gegen den 44-Jährigen auf ein beweisbares Mindestmaß reduziert. Sie schrieb sechs Aufbrüche in ihre Anklageschrift und zeigte sich ferner überzeugt davon, dass mit erbeuteten EC-Karten Geld an Automaten abgehoben werden sollte. Zumindest in einem Fall erfolgreich.Die ihm angelasteten nächtlichen Beutezüge gab der Schwandorfer teilweise zu. Dann marschierten Zeugen auf, die das Fehlen von Personaldokumenten beklagten und durch Eigenanteile bei der Behebung von Versicherungsschäden auch finanziell das Nachsehen hatten.Das vorläufig letzte Kapitel in der Straftäterkarriere eines Drogensüchtigen schrieb das Schöffengericht. Der Mann muss für zwei weitere Jahre in Haft. Wenn er herauskommt, will sich der 44-Jährige an einem sogenannten Substitutionsprogramm zur Behebung seiner Rauschgiftabhängigkeit beteiligen."Sie sollten dazu auch überlegen, ob Sie womöglich aus Schwandorf wegziehen", riet ihm Richter Markus Sand.