Der Einbruch in die Amberger Willmannschule ist aufgeklärt. Im Mai war jemand in das Gebäude in der Raiffeisenstraße eingestiegen und hatte Gegenstände mit einem hohen vierstelligen Wert entwendet. Jetzt hat die Polizei eine Frau als Täterin überführt.

Detaillierte Spurensicherung und intensive Ermittlungen hätten sich ausgezahlt, berichtet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Freitag. Über einen DNA-Abgleich sei eine 52-jährige Tatverdächtige aus Amberg ermittelt worden. Die Frau sei bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten.Bei dem Einbruch im Mai sollte ein "Wertbehältnis" - möglicherweise ein Tresor - mit einer zuvor entwendeten und bereitgestellten rosafarbenen Schubkarre abtransportiert werden. Das scheiterte offensichtlich am Gewicht des Gegenstandes. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Tatverdächtigen sei ein Teil der Beute gefunden worden. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt noch in verschieden Richtungen, unter anderem ob es Mittäter gab.