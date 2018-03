Können Schweine Hühner lieben? Nun, auf dem Bauernhof von Friedrich Latzke funktioniert das blendend. Doch nicht immer herrschte Harmonie. Erst ein gemeinsames Erlebnis schweißt die Tiere zusammen.

Vereint gegen Fuchs

Puppen nach Maß

Kit für Kids Das Kindertheater-Festival, kurz Kit, versammelt eine Woche lang die verschiedensten Schauspielkünstler aus ganz Deutschland in Amberg. Eine Jury aus zehn Kindern (Grundschule und Kindergarten) bewertet jeden Auftritt. Der Gewinner eröffnet das Festival im darauffolgenden Jahr.



Täglich gibt es drei Vorstellungen - vormittags für Schulen und Kindergärten, und am Nachmittag für die Öffentlichkeit. Heute im Programm: Der kleine Prinz, nach Antoine Saint-Exupéry. Ein Stück ab sechs Jahren des Figurentheaters Künster. Das Stück eignet sich besonders für Schulkinder von der ersten bis zur fünften Klasse.



Leider ist die Vorstellung für die Öffentlichkeit bereits ausverkauft. Weitere Informationen zum Festival-Programm und eine aktuelle Vorschau mit Kurzbeschreibung unter www.stadttheater.amberg.de . (anv)