Die ökologische und soziale Schieflage auf der Welt braucht vor allem eines: mehr Empörung. Das sagt Helmut Kollhoff, Vorsitzender des Eine-Welt-Ladens und Gründer von Ambergs Zukunftsakademie. Empörung setzt nach seinen Worten fundiertes Wissen voraus. Das will der erste Zukunftskongress zu diesem globalen Thema vermitteln.

Er geht am Freitag und Samstag, 22. und 23. September, im Jugendzentrum an der Bruno-Hofer-Straße mit zahlreichen Workshops, Vorträgen und mehr über die Bühne. In dieser Form ist der Kongress eine Premiere - seine Ziele aber beackern der Eine-Welt-Laden und speziell sein Chef schon lange.Helmut Kollhoff transportiert die Anliegen der Bewegung gegen den Klimawandel und die ungerechte Verteilung der Güter und Lasten auf der Erde bisher vor allem in die Schulen. An einigen ist es ihm gelungen, zusammen mit den Leitungen, die dieses Thema gerade für die junge Generation immer wichtiger nehmen, ein eigenes Unterrichtsfach einzurichten. Es heißt schlicht Zukunft, befasst sich aber mit all den Fragen, die ein faires Leben für alle Menschen in einer gesunden Natur auf einem klimatisch stabilen Planeten ermöglichen würden. Genauso wichtig ist es aber laut Kollhoff, die erwachsene Generation damit zu erreichen. Für sie ist der zweite Tag des Kongresses gedacht, nachdem am ersten wiederum die Schüler dran sind und für ein ausgebuchtes Haus sorgen. Der Samstag, 23. September, beginnt nach der Eröffnung um 10 Uhr so, wie man die Zukunftsakademie in der Öffentlichkeit schon kennengelernt hat: mit einem Film, einem der bereits in der heuer gestarteten Reihe "Zukunftskino" im Amberger Cineplex gelaufen ist. Er heißt "Tomorrow - die Welt ist voller Lösungen" und ist gewissermaßen das Motto für den Kongress. Er rückt Lösungsansätze in den Blickpunkt und will das eingangs erwähnte Wissen vertiefen, damit Veränderungen gelingen.Sie müssen im Kopf beginnen, meint der Eine-Welt-Laden-Chef und spannt den Bogen noch weiter: Information ist Macht, sagt er sinngemäß. Nur wer gut informiert ist und zeigt, dass er über die globalen Themen und Zusammenhänge Bescheid weiß, kann bei Politikern und Regierenden landen. In der Form, dass er seine Empörung kundtut, rät Helmut Kollhoff. Deshalb wünscht er sich nicht nur mehr davon, sondern tut eben gleichzeitig etwas fürs Informiertsein - an den Schulen, mit der Kongress-Premiere und bald mit einer geplanten "Sonntagsschule" wiederum für interessierte Erwachsene.