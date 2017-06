Die Amberger Zeitung hat schon Anfang des Jahres darauf hingewiesen: Das Bergfest beginnt heuer im Grunde eine Woche später als gewohnt. Das sorgt nach wie vor für etwas Verwirrung. Auch im veranstaltenden Franziskanerkloster klingelt noch immer das Telefon und Anrufer fragen, ob es denn nun schon losgegangen ist.

Programm wie immer Mit dem weltlichen Feiern geht es am Berg wie eh und je schon am Samstagvormittag los. Fest zum Programm gehören ferner der Kindergottesdienst am Montag um 15.30 Uhr, die Seniorenmessen am Dienstag und Mittwoch jeweils um 15 Uhr, das Wallfahrtsamt der Bundeswehr samt Pilgerzug der Soldaten am Donnerstag um 11 Uhr sowie am gleichen Tag um 15 Uhr die Frauenbundmesse. Die Ökumene kommt bei der Andacht am Freitag um 19.30 Uhr zum Zug und zur Vorabendmesse am Samstag, 8. Juli, um 19 Uhr spielt die Don-Bosco-Blaskapelle Ensdorf. Gottesdienste sind ferner täglich um 6, 7, 8.30, 10 und 11 Uhr (die beiden Letzten jeweils mit Predigt). 15 Minuten vor jeder Messe ist Beichtgelegenheit (zudem täglich 19 bis 19.30 Uhr).

Ist es nicht! Die Menschen in Amberg und Umgebung haben das natürlich gemerkt und die Änderung, wenn wir sie so nennen wollen, realisiert. Aber vor allem auswärtige Besucher und ehemalige Einheimische, die oft nur einmal im Jahr zu diesem Termin "nach Hause" zurückkehren, sind teils verunsichert. Sie haben sich die Faustformel eingeprägt: Das Bergfest startet am letzten Juni- und dauert bis zum ersten Juli-Wochenende. Stimmt zwar meistens, aber nicht immer. Und zwar, wenn das Patrozinium der Bergkirche, um das sich die neuntägige Veranstaltung dreht, auf einen Sonntag fällt. So wie heuer. Maria Heimsuchung ist der 2. Juli, und wenn das Bergfest am letzten Juni-Wochenende angefangen hätte, hätte es exakt mit seinem Hauptfest geendet - samt Schlussandacht und Lichterprozession.Das gefiel der Geistlichkeit nicht - schließlich steht die Weihe der Kirche und zur Muttergottes im Mittelpunkt und soll nicht nach hinten verdrängt werden. Deshalb also Beginn heuer - und übrigens immer, wenn der 2. Juli ein Sonntag ist - am Samstag, 1. Juli. "Damit wir das Patrozinium am Anfang der Oktav richtig feiern können", erklärt Pater Seraphin Broniowski vom Franziskanerkloster den Hintergrund.Und er hebt dabei das geistliche Motto der Festwoche hervor. Es lautet: "O mein Jesu, verzeih uns ... und bewahre uns ..." - vollständig lautet diese Bitte "verzeih uns unsere Sünden und bewahre uns vor dem Feuer der Hölle". Mit dieser Formel, die in Bayern meist am Ende jedes Rosenkranzgesätzes gesprochen wird, befassen sich ab Sonntag bei den Abendandachten vor allem die Festprediger. Sie kommen diesmal vom Passionistenkloster aus Schwarzenfeld: Pater Alban Siegling und Pater Lukas Temme sind mit dem Thema am Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag nächster Woche jeweils ab 19.30 Uhr am Freialtar dran (bei Regen in der Kirche). Am Mittwoch, 5. Juli, nicht, denn da ist wie immer zur Wochenmitte Jugendtag. Und den besucht heuer Diözesanbischof Rudolf Voderholzer, der bei der Andacht der jungen Leute um 19.30 Uhr die Predigt selber hält.Auch zur Eröffnung an diesem Samstag um 19 Uhr und zum Schluss am 9. Juli kommen ebenfalls zwei Bischöfe. Den offiziellen Auftakt am Freialtar bestreitet schon traditionell Weihbischof Reinhard Pappenberger und zum Ende am Sonntag in einer Woche kommt zur selben Uhrzeit zur ebenso traditionsreichen Lichterprozession der emeritierte einstige Militärbischof Walter Mixa. (Angemerkt)