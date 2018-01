Seit wenigen Tagen ist das Parken auf dem ehemaligen Baumann- Gelände kostenpflichtig . Auf Facebook haben sich viele über die Einführung der Parkgebühren beschwert. Grund genug, die Amberger direkt zu fragen, was sie von der Zahlpflicht halten. Die Mehrheit vertritt eine überraschende Meinung.

"Nichts ist umsonst"

Keine Kurzparker

Klinikum bietet Alternativen an "Begeistert ist von unseren Angestellten natürlich keiner", sagt Reinhard Birner, Personalvertreter am Klinikum St. Marien und ergänzt: "Für die Übergangszeit versuchen wir möglichst viel Park-Alternativen zu bieten." So habe St. Marien zum Beispiel den ehemaligen Hubschrauber-Landeplatz am Galgenbergweg angemietet. Auf diesem können die Autos der Mitarbeiter kostenlos stehen. "Auch für die Bus-Verstärkung von der Kräuterwiese zur Marienstraße haben wir uns stark eingesetzt", sagt Birner und hofft, damit einen Großteil der benötigten Plätze offerieren zu können. Eine finanzielle Spritze für das Parken am zukünftigen Standort Marienstraße plane das Klinikum für seine Beschäftigten nicht. "Immerhin bezuschussen wir für die Mitarbeiter ja schon das Mariendeck und unsere eigenen Parkplätze oberhalb und unterhalb des Klinikums." (anv)

Elisabeth und Hans Sifft müssen einmal im Monat zum Arzt in die Marienstraße. Die beiden Rentner tragen Einkaufstaschen, als sie am Montagmittag über den Parkplatz gehen. "Wir parken beim Kino. Hier ist ja sonst nie was frei", sagt der Kümmersbrucker und deutet auf die Freifläche neben dem Mariendeck. An diesem Tag gibt es aber auffallend viele freie Parkplätze. Auch die wilde Parkerei in den Kurven und an den Geraden hat anscheinend ein Ende. Vielleicht können die Siffts in Zukunft viel näher an der Praxis parken.Der Rentner Max Seebauer sieht die neue Gebührenpflicht deswegen auch relativ entspannt. Er ist zwar kein Amberger, begleitet seine Frau aber mehrmals im Monat zum Zahnarzt in der Marienstraße. "Wo gibt es schon was umsonst? Lieber zahle ich was, bevor ich ewig nach einem Parkplatz suche", sagt der 70-jährige Chamer und fügt hinzu: "Heute habe er gleich einen gefunden", was sonst selten bis nie der Fall gewesen sei.Erstaunlich viele Leute, die ihr Auto auf dem Parkplatz abgestellt haben, laufen an den Automaten vorbei. Zunächst hat ihn auch Ludwig Kaiser nicht bemerkt. Erst durch das Interview wird er aufmerksam. "Ich finde es in Ordnung. Irgendwie muss ja das Parkhaus finanziert werden", sagt der 31-Jährige. Ungewohnt, aber preislich fair, findet Kevin Böhmer die neu eingeführten Gebühren. "Ich habe gerade schon ein Ticket geholt, nachdem ich es bemerkt habe", erzählt der 26-Jährige, der an der Marienstraße aber nur selten parkt.Eine andere Meinung vertritt Ingrid Schneeberger. "Ganz schlecht", sagt die 49-Jährige. Sie kauft regelmäßig Lebensmittel gleich gegenüber. "Für die Kurzparker ist das schlecht. Man hätte die Tarife staffeln können", schlägt sie vor. Der Parkautomat ist mindestens mit einem Euro zu befüllen. Dann ist für eine Stunde bezahlt, auch wenn nur zehn Minuten geparkt wird. Jede weitere Stunde kostet 60 Cent. Das Tagesmaximum liegt bei fünf Euro. Ingrid Schneeberger dazu: "Man kriegt ja eh nie einen Parkplatz und jetzt muss man dafür auch noch was zahlen."