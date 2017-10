Die bedeutenden Jubiläen im Hause Nußstein reißen nicht ab, denn außer der aktuellen Eisernen Hochzeit stehen im November und Januar 2018 auch noch Geburtstage der Ehejubilare an. Und vor 90 Jahren legten Josef und Maria Nußstein, die bereits eine Bäckerei in Raigering hatten, in der Bäumlstraße 12 im Dreifaltigkeitsviertel den Grundstein für ein Geschäftshaus, um Brot und Backwaren, angeliefert aus Raigering, zu verkaufen.

Bei der Maiandacht in der Bergkirche im Jahr 1948 ist dem Bäckergesellen Arno Nußstein erstmals die Gastwirtstochter und kaufmännische Angestellte Erna Dobmeier aufgefallen - und ab diesem Zeitpunkt war Arno Nußstein Stammgast im Volksgarten in der Regensburger Straße, wo er sich Ernas Pfannenkuchen servieren ließ. Vier Jahre später stand das Paar vor dem Standesbeamten, ließ sich in der Dreifaltigkeitskirche trauen. Im gleichen Jahr legte Arno Nußstein die Meisterprüfung ab und führte die Bäckerei in der Bäumlstraße, Arno war für die Produktion zuständig, Erna schmiss den Verkauf.Fünf Kinder kamen zur Welt, schließlich elf Enkelkinder, dann noch fünf Urenkel. Neben seinem Beruf als Bäcker war Arno Nußstein fast 40 Jahre passionierter Jäger und leidenschaftlicher Sportler, sei es Skifahren, Tennis oder Schwimmen.Mit 60 Jahren zog sich Arno Nußstein beruflich zurück, überließ die Bäckerei der Tochter und dem Schwiegersohn, die sich darauf verlegten, mehrere Bäckereifilialen über ganz Amberg zu verteilen, meist in Discountern oder in Zusammenarbeit mit Metzgereien. Irene und Edgar Kraft modernisierten die Stamm-Bäckerei und Filialen. Vor drei Jahren wurde das Nußstein-Imperium an einen Enkel von Arno und Erna Nußstein, den Bäckermeister und Diplom-Betriebswirt Ulf Fischer, übergeben. Bis vor wenigen Jahren saß Erna Nußstein zu den Hauptgeschäftszeiten noch an der Ladenkasse in der Bäumlstraße, kannte nahezu jeden Kunden persönlich. Auch heute noch müssen die Fachverkäuferinnen damit rechnen, dass die Seniorchefin zu einem Rundgang aus ihrer Wohnung im ersten Stock in den Laden herunterkommt.Nußstein gilt in Amberg seit vier Generationen als Institution, sagte Bürgermeister Martin Preuß, der im Namen der Stadt gratulierte und handbemalte Kaffee- oder Teehaferl überreichte. Zum Ehejubiläum hatten schriftlich auch der Bundespräsident sowie der Bayerische Ministerpräsident gratuliert.