"Wenn Sie die kleinen Särge sehen, da geht Ihnen der Hals zu." Irmgard Greiner-Manner ist sichtbar ergriffen vom Schicksal der "Sternenkinder". Der Inhaberin der Firma Lichtwerbung Greiner war es deshalb ein Anliegen, deren Eltern die Trauerarbeit zu erleichtern.

"Sternenkinder", so heißen bei Donum Vitae die Kinder, die zu klein oder zu krank waren, um leben zu können, und noch im Mutterleib oder direkt nach der Geburt gestorben sind. Früher wurden sie "schicklich beseitigt", erzählt Hilde Forst, die Amberger Beratungsstellenleiterin von Donum Vitae. Das heißt: zusammen mit medizinischen Abfällen in einer Spezialeinrichtung in Augsburg verbrannt. "Aber die Eltern brauchen einen Platz, an dem sie trauern können."Im Dezember 2003 organisierte Donum Vitae deshalb erstmals eine ökumenische Trauerfeier mit Beisetzung von verstorbenen Kindern unter 500 Gramm Gewicht. Seither wird das auf dem Raigeringer Waldfriedhof vierteljährlich wiederholt. Mehrere der winzigen Geschöpfe kommen dabei in einen Sarg. Aber viele Eltern schafften es einfach emotional nicht, bei der Beerdigung dabei zu sein. Weil die Gräber nicht mit Namen und Daten gekennzeichnet sind, wussten sie dann nicht, an welcher Stelle ihr Kind begraben ist. Hilde Forst hatte sich deshalb schon lange kleine Täfelchen gewünscht, die das Datum der Beerdigung anzeigen und dadurch den Eltern signalisieren, wo ihr Kind liegt. Irmgard Greiner-Manner ließ diese Tafeln samt Beschriftung für die 24 Gräber jetzt anfertigen und sagte zu, es auch mit allen weiteren so zu halten. "Die Gestaltung sollte ganz dezent sein, nur ein Hinweis für die Eltern, dass hier das Grab ist", sagt sie.Hilde Forst dankte der Spenderin und verwies zugleich auf die Hilfsbereitschaft vieler weiterer Menschen und Institutionen, die den Eltern zur Seite stehen oder dafür sorgen, dass die Beisetzung nichts kostet: Die Berufsschulklassen für Schreiner in Sulzbach-Rosenberg und Schwandorf fertigen kostenlos Särge an. Die Pathologie, die Bestattungsinstitute, der Organist, die Geistlichen und das Friedhofsamt der Stadt Amberg stellen keine Rechnung. Mit Unterstützung des Frauenbundes Raigering ist nach jeder Beisetzung ein Trauercafé im Pfarrheim St. Josef. Anneliese Bauer und die Bestatter schmücken den Sarg und die Grabstelle liebevoll. Da Eltern, die weiter weg wohnen, sich oft nicht regelmäßig um die Pflege der Gräber kümmern können, monierte das Friedhofsamt früher gelegentlich deren Zustand.Seit einem Jahr aber kümmert sich eine Gruppe von Ehrenamtlichen um die letzte Ruhestätte der Sternenkinder. "Sie lassen sie dadurch zu einem Ort des Trostes werden. Dafür sind wir ihnen sehr dankbar", sagte Hilde Forst und zählte namentlich auf: Karin Borchers, Christina Neiß, Margaretha Meier, Gerhard Pledl, das Ehepaar Solinska-Alvarez, Anita Marcinkowska und Elke Kammermeier.