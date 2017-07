196 von 198 Teilnehmern der Abschlussprüfung an der Staatlichen Realschule haben die Mittlere Reife geschafft. Unter ihnen elf Jungen und Mädchen, die für ihren sehr guten Notenschnitt auf der Bühne des ACC ins Rampenlicht gerückt wurden.

Amberg. (usc) Matthias Schall, Leiter der Schönwerth-Realschule, der seine Rede an die Absolventen mit vielen Gags spickte, stellte die Rolle der modernen Medien in den Mittelpunkt seiner Rückschau. Medien also, die den Eltern der Absolventen während ihrer Schulzeit noch völlig unbekannt waren.Gerade die aktuellen Abschlussklassen hätten eine Schulzeit erlebt, die sich in Bezug auf moderne Medien maßgeblich von der ihrer Eltern unterscheide. Schall: "Fast keine Unterrichtsstunde findet heutzutage mehr ohne den Einsatz von Beamer, Computer oder Internet statt. So ist es ganz normal, dass auch im privaten Bereich soziale Netzwerke nicht mehr wegzudenken sind." Und auch wenn die Schattenseiten sicher nicht außer Acht gelassen werden dürften - die Schule habe hoffentlich auch in diesem Bereich den Absolventen das nötige Rüstzeug mit auf den Weg geben können. Was auch immer die Absolventen von dem gelernten Stoff für ihr Leben brauchen können, sie haben das notwendige Wissen erworben und eine solide Basis für ihren weiteren beruflichen Weg geschaffen, betonte Schall. "Und seien wir doch mal ehrlich: Denkt man an die Schulzeit zurück, denkt man ja nicht nur an Lehrplaninhalte und Schulaufgaben, sondern meist eher an die Personen, die versucht haben, einem dieses Wissen zu vermitteln."Die Aussage: "Über diese spezielle Spezies Lehrer, die euch nun über zehn Jahre durch eure Schullaufbahn geleitet hat, gibt es unzählige Anekdoten, Witze und Karikaturen", belegte Schall mit lustigem Anschauungsmaterial aus dem Internet.Applaus haben sich nach Überzeugung des Schulleiters am Tag der Zeugnisvergabe auch die Eltern verdient, denn sie hätten ihre Kinder während deren Schulzeit stets mit aller Kraft unterstützt und viel Geduld beweisen müssen. Schall: "Wie ich weiß, haben viele von Ihnen quasi ihre Schulzeit noch einmal durchlebt und stofflich vieles von dem aufgeholt oder wiederholt, was sie aus ihrer eigenen Schulzeit vielleicht nicht mehr ganz so präsent hatten."Glaubt man den Worten der Absolventensprecher Lisa-Marie Nixdorf und Maquel Roberson, so werden die Realschulabgänger dieses Jahres ihre Klasse und ihre Realschule in guter Erinnerung behalten. Neben Elternbeiratssprecher Heiko Schneider gratulierte als Vertreter des Sachaufwandträgers auch Bürgermeister Martin Preuß, ebenfalls im Namen von Landrat Richard Reisinger, den sieben Abschlussklassen. Er warb für die Region Amberg-Sulzbach mit dem Satz: "Sollten euch die Wege zunächst einmal in andere Landstriche verschlagen, dann bitte denkt daran, dass sich Ihnen auch hier eine hervorragende Zukunft bietet".Wie Konrektor Andreas Rupprecht eingangs berichtete, wird etwa die Hälfte der Abschlussklasse 2017 ihre Schulzeit durch den Übertritt an eine Fachoberschule oder Berufsoberschule verlängern. Viel Beifall gab es für die Prüfungsbesten, denen Elternbeiratsvorsitzender Schneider und Schulleiter Schall gratulierten: Sebastian Glaser, Lisa Kustner und Felix Trettenbach (je 1,18), Nadine Weiß (1,27), Lukas Gaulard und Emma Honig (1,45), Christina Lehmeier, Leon Panzer und Jasmin Strobl (1,55), Selina Wiesmeth (1,64) und Eva Schneeberger (1,67). Eine Urkunde für sehr gute Leistungen im Fach Französisch erhielt Johanna Kneißl.