88 Jungen und Mädchen haben an der Wirtschaftsschule die Abschlussprüfung nach zwei- oder vierjähriger Schulzeit bestanden. 47 von ihnen besuchen im Anschluss eine weiterführende Schule.

Chefin Brigitte Conchedda verglich bei der Entlassfeier im ACC das Schülerleben mit dem Sündenfall im Paradies der Bibel. Den Verzehr der verbotenen Frucht setzte sie gleich mit 54 Verweisen, die sich die Absolventen eingehandelt haben. Conchedda: "Die Schule bot euch ein Leben wie im Paradies. Ein gedankenloses Leben allerdings - und noch nicht erwachsen. Erkenntnis haben wir euch angeboten. Und ihr habt die Früchte angenommen." Die Zeugnisse seien der Beweis: "Eure Noten in Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Übungsfirmenarbeit zeugen von kaufmännischem Sachverstand, die anderen Noten beweisen Allgemeinbildung. Ich hoffe, ihr strebt in Zukunft danach, noch mehr zu wissen."In den vergangenen Jahren des Wissenszuwachses hätten die Absolventen bei all dem Selber-Klug-Sein-Wollen natürlich gelegentlich auch Grenzen überschritten - was nicht immer ohne Folgen blieb. "Ein paar der Überschreitungen sind mir ganz spontan eingefallen: unerlaubtes Verwenden des Handys im Unterricht, unerlaubtes Spicken, unerlaubtes Fernbleiben vom Unterricht, unerlaubtes Rauchen auf dem Schulweg." So hätten sich 54 Verweise summiert. "Das macht statistisch 0,4 Ordnungsmaßnahmen pro Kopf. Eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann", wie sie schmunzelnd anfügte.Den Dank an die Eltern verband die Schulleiterin mit anerkennenden Worten für die Lehrer. Concheddas besonderer Dank galt dem Stadtrat: "Mit der bevorstehenden Sanierung des Altbaus sowie dem Neubau investiert die Stadt Amberg in unsere Zukunft und schafft optimale Rahmenbedingungen für unsere pädagogische Arbeit." Schulbeste waren heuer Johannes Birner, Andreas Filippov und Julius Zitzmann.OB Michael Cerny griff die Rede der Schulleiterin auf und meinte an die Adresse der Eltern, dass für sie das Leben nach dem schulischen Stress nun wohl paradiesisch sein müsse. Die Wirtschaftsschule habe die jungen Erwachsenen auf das Berufsleben bestens vorbereitet. Für die Stadt sei es größte Motivation, diese Einrichtung vorzuhalten. Er sah darin auch eine Art Wirtschaftsförderung. Cerny gab den Absolventen seinen Wunsch mit auf den weiteren Lebensweg, sich später auch in Ehrenämtern, in Vereinen und in der Gesellschaft einzubringen. Für den verhinderten Landrat überbrachte der Personalleiter des Landratsamts, Josef Kotz, selbst ein Absolvent der Wirtschaftsschule, Grüße und Glückwünsche von Richard Reisinger.