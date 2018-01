Thomas Graml von der Pressestelle der Stadt fuhr selbst ein Schreck in die Glieder, als er am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit an den Altglascontainern an der Bergauffahrt vorbeikam. Dort lagen die Flaschen haufen- oder tütenweise am Boden vor den Behältern, die allesamt bis oben hin randvoll waren und eben keinen Platz mehr boten. Ein unschönes Bild, das aber noch am gleichen Tag behoben wurde. Zwar nicht von der Lkw-Mannschaft, die die Container leert - seit Ende vergangenen Jahres ist das neu die Firma Veolia, die im gesamten Stadtgebiet anstelle der alten firmenfremden ihre eigenen, augenscheinlich etwas kleineren Container aufgestellt hat. An der Bergauffahrt kam wenig später ein zweiter Trupp von Veolia, der alles, was außerhalb herumlag, aufräumte. Laut Graml hat das Unternehmen diesen Service für die "Übergangszeit" nach dem Containerwechsel und wegen der vergangenen Feiertage mit meist vermehrtem Flaschenaufkommen angeboten.