Entspannte Gespräche nach einem langen Sitzungstag: Dazu traf sich der evangelische Arbeitskreis der CSU im Blauen Haus. Zu späterer Stunde kam noch ein prominentes Geburtstagskind.

Ihrem Ehrenvorsitzenden Günther Beckstein sangen nicht nur Synodenpräsidentin Anne-Kathrin Preidl, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, stellvertretender Generalsekretär Markus Blume und Oberbürgermeister Michael Cerny ein Ständchen zum Geburtstag. Bestens gelaunt erkannte der ehemalige bayerische Ministerpräsident, dass im Scheinwerfergegenlicht alle "schwarz" seien und auch er, wie viele Täter, eben "an den Ort ihres Vergehens zurückkehren".Gespräche seien derzeit wichtiger denn je, betonte er. Die Situation in Deutschland bezeichnete er als schwierig, die in Bayern als spannend. "Stärken sie Ihre Gemeinsamkeiten, gerade auch in kontroversen Gesprächen", ermutigte er die Synodalen. So wie das Reformationsjubiläum ein großartiges Christusfest im Geist der Ökumene geworden sei, so solle auch eine christliche Leitkultur mit einer guten Richtungsbestimmung bei der Amberger Tagung entstehen, war sein Wunsch.Synodenpräsidentin Anne-Kathrin Preidl rief dazu auf, bewusst christlich zu sein. "Bekennen wir Farbe", lautete ihr Appell. Und: "Sehen wir, was die Menschen brauchen." Nur in einem ernsthaften Dialog könne man manche Ängste nehmen, gerade in politisch unruhigen Zeiten. Für Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm stellte sich die Frage, wie ganz Unterschiedliche zusammen bleiben können, ja sogar in schwierigen Situationen kooperieren. Dies verlange zum einen ein gemeinsames Hören und Beten, das alles in Gottes Hand lege und im Doppel-Gebot der Gottes- und Nächstenliebe wurzle. Zudem riet er, den Anderen in seiner Verletzlichkeit zu sehen und wie Jesus scheinbar Unvereinbares so zusammenzuschweißen. Als dritten Punkt postulierte er eine gelebte Gemeinschaft im "Beieinandersein und Feiern", was oft zueinander finden lasse.Oberbürgermeister Michael Cerny zollte seinen Vorrednern "große Bewunderung" und wünschte der Synode einen konstruktiven Verlauf.