So kennt man das: Die Schulklingel läutet, alle Schüler packen blitzschnell ihre Sachen. Doch einer muss bleiben, um die Tafel zu wischen. Künftig darf auch er gehen, denn eine 5. Klasse des Erasmus-Gymnasiums hat sich erfinderisch gezeigt.

Am Donnerstag durften Schüler auf dem Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) in Amberg naturwissenschaftliche Projekte vorstellen. Die Erasmus-Gymnasiasten präsentierten einen Roboter, der Tafeln wischen kann.21 Teams aus verschiedenen Schulen der nördlichen Oberpfalz haben am MINT-Wettbewerb (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) teilgenommen, den die OTH zusammen mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) organisiert. Mit diesem Wettbewerb möchte Professor Werner Prell, Leiter der VDI-Bezirksgruppe Amberg-Weiden, vor allem die Begeisterung der Schüler für Technik und Naturwissenschaften fördern. "Es fing mit der Erfindung des Rades und des Feuers an. Der Mensch braucht Technik", erklärte Professor Prell. "Bei dem Wettbewerb geht es vor allem darum, Vorhandenes zu verbessern. Wenn jemand etwas Neues erfindet, freuen wir uns natürlich auch."VDI und OTH stellten den Teilnehmern ein Startgeld in Höhe von 100 Euro zur Verfügung. Die Teams sollten zu einem naturwissenschaftlichen oder technischen Thema recherchieren, sowie einen anschaulichen zehnminütigen Vortrag, der einen Versuch oder ein Modell beinhaltet, vorbereiten. Die Jury, bestehend aus jeweils zwei Juroren des VDI und einem Professor der OTH, bewerteten die einzelnen Vorträge in Hinblick auf Inhalt, Vortragsweise und Zeiteinteilung. Aus jeder Altersgruppe wählte die Jury ein Siegerteam aus. Im Anschluss prämierten Professor Werner Prell, Holk Traschewski, stellvertretender Vorsitzender des VDI-Bezirksvereins Bayern-Nordost, der Vizepräsident der OTH, Professor Ulrich Müller, und Carolin Wagner, Mitarbeiterin im Bereich Verwaltung, die Sieger und überreichten Urkunden. 300 Euro für die Klassenkassen erhielten insgesamt vier Teams, unter anderem zwei Klassen des Erasmus-Gymnasiums: die 5. Klasse mit der Idee des Tafelwischroboters und die 9. Klasse mit einem Vortrag über Spielzeug-Pistolen.Professor Prell zeigte sich mit der Resonanz sehr zufrieden. Das Angebot werde immer besser angenommen. Die Teilnehmerzahl sei von 17 auf 21 gestiegen.