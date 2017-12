Amberg/München. Wo geht euer Blick zuerst hin? Würdet ihr die Personen auch so darstellen? Woher kommt das Licht? Mit Fragen wie diesen lenkte die Kunsthistorikerin Astrid Brosch vom Museumspädagogischen Zentrum in München die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer auf die Details eines riesigen Rubens-Gemäldes von viereinhalb mal sechs Metern. Das Bild hängt in der Alten Pinakothek. Die Zuhörer waren sieben kunstinteressierte Schüler aus dem Begabtenförderungsprogramm und dem Kunst-Additum des Erasmus-Gymnasiums (EG).

Sie wurden für einen Tag vom normalen Unterricht in ihren Klassen und Kursen freigestellt, um in Begleitung ihrer Lehrer Josef Witt und Veronika Schweighart-Wiesner anhand von Originalen Neues über grundlegende Aspekte der Bildbetrachtung, wie etwa Farbtechnik, Raumgestaltung und Lichtführung, zu lernen. Thema der zweieinhalbstündigen Spezialführung waren aber auch Attribute, Symbolik sowie Gestik und Mimik in ausgewählten Meisterwerken der Alten und der Neuen Pinakothek. Die analysierten Gemälde erstreckten sich über eine Zeitspanne von fast 400 Jahren von Albrecht Dürers "Selbstbildnis im Pelzrock" bis hin zu van Goghs Sonnenblumen.