Militärische Vermächtnis und Traditionspflege kommt oft einer Gratwanderung gleich. Ein Ritterkreuz sollte der hiesigen Militärhistorischen Sammlung heldenhaften Glanz geben. So die Idee. Jetzt ist die Auszeichnung verschwunden. Der hinter der Ausstellung stehende Förderverein hatte in jüngster Zeit einige Schlachten zu schlagen. Die Sammlung stand vor der Auflösung, musste erneut umziehen, ist derzeit großteils noch eingemottet und brauchte einen neuen Vorsitzenden.

Übergabe dokumentiert

Teile gibt es noch

Mit Wolfgang Eger wurde er gefunden. Ihm steht neuer Ärger ins Haus. Michael Böbel aus München fordert die Rückgabe des Ritterkreuzes seines Vaters Hermann Böbel ein. Doch die einstige Leihgabe der Erben der hohen militärischen Auszeichnung ist nicht mehr auffindbar. Dokumentiert ist die Übergabe dieses und weiterer Orden, die Hermann Böbel als Wehrmacht-Soldat verliehen wurden, in einer Veröffentlichung des militärischen "Traditionsverbandes der Ehemaligen 88. und 323. ID" (Infanterie-Division, d.Red.)", der eng mit Ambergs Geschichte als Garnisonsstadt verbunden ist.Anlässlich einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag 1990, so ist dort zu lesen, "übernahm OTL (Oberstleutnant, d.Red.) Baehr vom Sohn unseres verstorbenen Kameraden Hermann Böbel, das dem ehemaligen Ogfr. (Obergefreiten, d.Red.) im FüsBatl. 188 für besondere Tapferkeit in der Kesselschlacht um Tscherkassy 1944 verliehene Ritterkreuz und weitere Auszeichnungen mit Besitzurkunden". Abgedruckt ist zudem unter anderem ein Foto der Übergabe.Die heutige Militärhistorische Sammlung trug vor einigen Jahren noch die Bezeichnung Militärhistorische Lehrmittelsammlung und unterhielt in der Kaiser-Wilhelm-Kaserne (KWK), in der auch ein entsprechendes Ehrenmal stand, einen eigenen "Ausstellungsraum 88./323. Inf.Div" dieses ursprünglich 1939 in Grafenwöhr aufgestellten Großverbands. Mit der Umwandlung der KWK in die jetzige Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden musste die Ausstellung Anfang bis Mitte der 1990er Jahre in die Leopoldkaserne umziehen. Mit der Verlegung der Panzerbrigade 12 nach Cham wurde auch dieser Standort aufgelöst. Die Sammlung wird deshalb derzeit im Amberger Bundeswehrdienstleistungszentrum neu aufgebaut.Als Michael Böbel von der ungewissen Zukunft der Ausstellung erfuhr, forderte er die Leihgabe seiner Familie im vergangenen Jahr zurück. Doch Eger musste im Oktober 2017 dem Sohn des in München renommierten Kunstmalers Hermann Böbel (1918-1990) mitteilen, dass "ein Ordenskissen und das Ritterkreuz Ihres Vaters (...) nicht in unserem Besitz" seien, und weiter: "In unserer Bestandsliste der Exponate ist kein RK (Ritterkreuz, d.Red.) enthalten." Ein Porträt-Gemälde und eine Fotografie seien hingegen vorhanden. Eger geht davon aus, dass bei dem Umzug vor mehr als 20 Jahren von der KWK in die Leopoldkaserne die Orden an die Familie in München "zurückgegeben worden sind". Alle seine internen Nachforschungen und Befragungen hätten das ergeben.Darauf deutet ein Brief des Fördervereins vom 16. Juli 1999 an Michael Böbel hin. Darin ist die Rede davon, "die Urkunden und Urkundenmappe (...) zurückzugeben". Von den eigentlichen Orden steht in diesem Schreiben nichts. Die seien bei ihm jedenfalls nie angekommen, sagt Michael Böbel, der bestätigt, dass er die dazugehörigen Dokumente 1999 erhalten hat. Ob, wie und wohin die eigentlichen Abzeichen abhanden gekommen sind, muss aber offen bleiben.