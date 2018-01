Während eines Familiengottesdienstes wurden die Sternsinger der Pfarrei St. Martin zurück in der Basilika empfangen. Unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" waren sie in fünf Gruppen zwei Tage lang im Pfarrgebiet unterwegs. Ihr Einsatz hat sich laut Pfarrei-Angaben gelohnt. Am Ende hatten die Jugendlichen in den Königsgewändern 3680 Euro in ihren Sammelbüchsen. Damit werden Hilfsprojekte des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" unterstützt.