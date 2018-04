Mit Bayern München hat sich Trainerlegende Jupp Heynckes gerade locker ins Halbfinale der Champions-League gekickt. Ähnlich entspannt konnte "Don Jupp" 1986 als junger Trainer den 7:0-Sieg von Borussia Mönchengladbach beim 1. FC Amberg erleben. Der Zehner der Amberger, Gerd Kalb, erinnert sich.

Die Null sollte stehen

Ein ruhiger Nachmittag

Die Aufstellung 1. FC Amberg



Hans Dotzler Ferdinand Glaser Wolfgang Herrndobler Lutz Ernemann Günther Simmerl Michael Hausmann Gerhard Pickel Winfried Geier Armin Götzer Gerhard Kalb Jürgen Kirschbaum



Rudi Buberl (ab 46.) Walter Mertel (ab 68.)



Trainer: Aki Schmidt



Borussia Mönchengladbach



Uwe Kamps Hans-Günter Bruns André Winkhold Ulrich Borowka Michael Frontzeck Andreas Brandts Bernd Krauss Uwe Rahn Hans-Georg Dreßen Günter Thiele Christoph Budde



Dirk Bakalorz (ab 68.) Ewald Lienen (ab 68.)



Trainer: Jupp Heinckes

Stimmen zum Spiel Nüchtern betrachtet nach dem Spiel Jupp Heynckes , der Trainer von Borussia Mönchengladbach, das Spiel gegen Amberg: "Man hat von Anfang an gemerkt, dass Amberg großen Respekt hatte", stellte er fest. Und bedauerte, dass der FC in seinen Augen doch so wenig Gegenwehr gezeigt hat. "Ich hätte mir gewünscht, dass Amberg forscher spielt, dann wären auch Fehler in unserer Abwehr zu sehen gewesen." Und: "Wir haben das Spiel in ruhigen Bahnen über die Bühne gebracht."



Kollege Aki Schmidt ist mit der Leistung seines FC Amberg ebenfalls nicht zufrieden: "Bei meiner Mannschaft hat heute die Frische gefehlt", sagt er nach dem Spiel. Nach dem schweren Programm in der Bayernliga zuletzt sei das aber auch kein Wunder. Trotzdem: "Einige meiner Spieler haben auch heute ihre Form nicht gebracht." Dennoch will Schmidt das Spiel nicht zu hoch werten. Wichtig sei vielmehr, was in der Bayernliga sein werde. (ass)

Nein, das 0:5 war kein Eigentor. Darauf besteht Gerd Kalb. Oft genug ist ihm die Szene vor Augen gestanden, als der Eckball von Hans-Günter Bruns von seinem Körper ins eigene Tor sprang. Und egal war es sowieso. Denn gegen Borussia Mönchengladbach hatte der 1. FC Amberg ohnehin keine Chance.Samstag, 30. August 1986, 15 Uhr. Schiedsrichter Peter Corell, pfeift vor offiziell 6596 Zuschauern im Stadion am Schanzl das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Amberg und Borussia Mönchengladbach an. Der FC ist in der Vorsaison erst in die Bayernliga aufgestiegen, damals die dritthöchste Liga in der Republik. Die Borussia aus Mönchengladbach hingegen gehört zu dieser Zeit zum Besten, was der westdeutsche Fußball zu bieten hat. Die Rollen sind also klar verteilt. Trotzdem setzt der junge Borussen-Trainer Jupp Heynckes auf seine Stammelf. Keine Experimente. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Die kennt natürlich auch Aki Schmidt, der Trainer des 1. FC Amberg. Der kürzlich verstorbene Schmidt ist eine Legende wie sein Gegenüber Jupp Heynckes auch. 1966 stand er in der Mannschaft von Borussia Dortmund, die den Europapokal der Pokalsieger gewann. Wahrscheinlich dürften die beiden sogar noch gegeneinander gespielt haben.Gerd Kalb erinnert sich: "Wir wollten so lange wie möglich die Null halten, war unsere Taktik." Die ging exakt acht Minuten auf. Dann musste FC-Keeper Hans Dotzler zum ersten Mal hinter sich greifen. Nationalspieler Uwe Rahn, der in dieser Saison Torschützenkönig der Bundesliga werden sollte, ließ keine Zweifel aufkommen. "Das war ein Spiel ohne Schonung und Verehrung", betont Gerd Kalb, die Einstellung beider Mannschaften an diesem Samstagnachmittag im August 1986.Obwohl der mehrfache Deutsche Meister, Pokal- und Uefa-Pokalsieger klar dominiert, reicht es zur Halbzeit "nur" zu einem 2:0-Vorsprung. Kurz nach der Pause flankt der eingewechselte Rudi Buberl auf Winfried Geier, der den Ball mit einem Flugkopfball nur knapp über die Latte setzt. Torwart Kamps wäre wohl machtlos. "Ein FC-Tor in dieser Phase: das hätte für Stimmung auf den Rängen gesorgt", schreibt Berichterstatter Klaus Högl in der Amberger Zeitung.Doch schnell haben die Borussen das Spiel wieder unter Kontrolle. Uwe Rahn trifft zum dritten Mal, Günther Thiele spitzelt den Ball an Hans Dotzler vorbei ins Amberger Tor und dann gibt es die Ecke, die Gerd Kalb noch lange verfolgt hat. Hans-Günther Bruns tritt mit Effet - und dann zappelt der Ball zum 0:5 im Netz. Kalb war dabei: "Der Ferdinand Glaser wollte den Ball rausschlagen, hat ihn aber nur außen erwischt. Und dann ist er hier an meiner Hüfte vorbei ins Tor." Da ist das Spiel ohnehin entschieden, Jupp Heynckes wechselt Dirk Bakalorz und den trotz seiner 33 Jahre immer noch pfeilschnellen Außenstürmer Ewald Lienen ein, der umgehend das 0:6 macht.Am Ende steht es 0:7, ein standesgemäßes, aber der Leistung der Amberger nicht angemessenes Ergebnis. Darin sind sich alle einig: Sieben Tore waren zu viel. Borussia-Trainer Jupp Heynckes jedenfalls ist voll zufrieden mit dem Resultat. Wie überhaupt mit dem Spiel. Gerd Kalb kann sich nicht erinnern, dass ihm Heynckes während der Partie besonders aufgefallen ist. "Er musste ja nichts machen, es lief für ihn." Dabei gilt Heynckes zu dieser Zeit als sehr emotional und hat sich oft nicht unter Kontrolle. Wegen seiner dann auftretenden roten Gesichtsfarbe muss er mit dem Spitznamen "Osram" leben.Für den Weltmeister von 1974, seit 1979 Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach, ist es übrigens seine letzte Saison bei den Borussen. Er wechselt im Sommer 1987 zu den Bayern nach München. Zum ersten Mal. Gerd Kalb spielt noch eine Weile beim FC Amberg, später dann bei Detag Wernberg und anderen Vereinen in der Region. Die alten Kameraden von einst sieht er nur noch selten. Denn den 1. FC Amberg, den "richtigen" FC, gibt es ja seit den Konkurs von 1995 nicht mehr. Heute ist er eine Sparte des TV 1861.