Räuberische Erpressung oder Räuberpistole? Um diese Frage dreht sich ein Prozess am Landgericht, der am zweiten Verhandlungstag eher auf Zweiteres zuläuft. Schon in der ersten Runde haben sich die Opfer eines Drogengeschäfts und seiner Folgen so in Widersprüche verstrickt, dass inzwischen der Hauptangeklagte selbst mehr zur Aufklärung beiträgt.

Wie weit geht "Rache"?

Die Stunde der Verteidiger

Er brach sein Schweigen und ließ seine Verteidiger am Mittwoch eine Erklärung verlesen, nachdem es zuvor hinter verschlossenen Türen ein sogenanntes Rechtsgespräch mit der Strafkammer gegeben hatte. Den Inhalt fasste Vorsitzende Richterin Roswitha Stöber anschließend für die Öffentlichkeit so zusammen, dass es fraglich scheine, ob der Vorwurf der räuberischen Erpressung gegen den Hauptbeschuldigten (29) aus Nittendorf, dessen ein Jahr jüngere Amberger Freundin und einen weiteren Tatbeteiligten (25) in Gänze standhält. Eher stehe die Frage einer versuchten Erpressung bei einem Tatdetail im Raum, das am Mittwoch stärker beleuchtet wurde.Das Ganze dreht sich um einen Verrat und was danach möglicherweise aus "Rache" passierte: Als die Polizei heuer im März zwei Sulzbach-Rosenberger (18 und 19 Jahre alt) mit Cannabis erwischte, verriet einer der beiden den 29-Jährigen und seine Freundin als Lieferanten. In der Wohnung der Frau gab es daraufhin eine Durchsuchung, bei der die Beamten Drogen und Marihuana-Pflanzen fanden - mit der Folge der vorläufigen Festnahme des Paars und entsprechender Ermittlungen.Darüber war das Duo so sauer, dass es später die Sulzbach-Rosenberger mit Hilfe des 25-Jährigen, der die "Verräter" gekannt haben soll, an ihrer Wohnungstür aufsuchte. Schon dort ging es laut Anklage mit Drohungen los, die zur Mitnahme der zwei zur Wohnung der Frau führten und in der Nähe auf einem Spielplatz in der angeblichen räuberischen Erpressung gipfelten. Der 18- und 19- Jährige sollten ihre Geldbeutel, Handys und Autoschlüssel herausrücken.Wer sie dazu aufgefordert hatte, konnten die beiden Opfer am ersten Verhandlungstag nicht mehr zweifelsfrei sagen. Sie behaupteten aber, ihnen sei bedeutet worden, diese Sachen sollten zur Wiedergutmachung für den erlittenen Schaden samt der eingezogenen Marihuana-Pflanzen dienen. Einer der Angeklagten soll außerdem an einem weiteren Ort, wo die Autos der jungen Männer standen, zwei mitgebrachte Kaufverträge gezückt haben, um die Pkw für je einen Euro an die Dealer zu veräußern.Ferner hätten Letztere mit Freunden in Tschechien gedroht, die noch Schlimmeres mit den Opfern anstellen könnten, falls sie nicht mitspielten und erneut zur Polizei gingen. Der 19-Jährige tat es dann trotzdem, hatte aber ebenso wie der 18-Jährige vor Gericht erhebliche Erinnerungslücken, wer von dem Trio welchen Tatbeitrag geleistet haben soll. Hier setzten vor allem die Verteidiger des 29-Jährigen an (der 25-Jährige äußerte sich nicht) und erklärten folgendes: Ihr Mandant habe Börsen und Handy nur gefordert, um darin einen Hinweis zu finden,wer die Dealer bei der Polizei verpfiffen hatte, nachdem beide Männer beharrlich betritten, das getan zu haben. Nie sei die Motivation gewesen, den Opfern diese Gegenstände wegzunehmen, ebenso wenig eine Armbanduhr, die der 29-Jährige nie gesehen haben will.Selbst die Autos habe man nur durchsuchen wollen; an die Kaufverträge und ihren angeblichen Hintergrund konnte sich weder der Nittendorfer noch seine Freundin erinnern. Letztere machte für diese Gedächtnislücke ihren damaligen Drogenkonsum verantwortlich. Was die Rich- ter für wahr halten, und wie viel vom Vorwurf der räuberischen Erpressung übrigbleibt, wird sich an diesem Donnerstag bei der für Vormittag geplanten Urteilsverkündung zeigen.___Bericht vom ersten Verhandlungstag im Internet: www.onetz.de/1795524