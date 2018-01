Die Jury war nicht zu beneiden, das achtköpfige Gremium hatte die Qual der Wahl. Doch eine endgültige Entscheidung musste nicht zwangsläufig gefällt werden. Eher waren es Sondierungsgespräche.



Die Stadt hatte einen Wettbewerb für die Fassadengestaltung des an der Marienstraße zu errichtenden Parkhauses initiiert, so dass jeder Bürger seine Ideen beziehungsweise Motive für die Gestaltung einreichen konnte. Insgesamt 95 Menschen beteiligten sich laut Rechtsreferent Bernhard Mitko daran.Ideen waren es viel mehr, da einige gleich mehrere Entwürfe abgaben. Die Vorschläge reichten von Sehenswürdigkeiten und Stadtansichten über Geschichtliches, auch in Verbindung zur einstigen Weltfirma Gebrüder Baumann, bis hin zu Abstraktem. "Alle werden wir nicht auf die Fassade bekommen", sagte Oberbürgermeister Michael Cerny seufzend. Spätestens bis Ende Februar muss eine Entscheidung fallen, denn dann will Parkhaus-Betreiber Goldbeck "ein endgültiges Ergebnis von uns", erklärte Cerny.