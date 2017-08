In ruhiger Lage ist in den vergangenen Monaten mit Ninos Kinderhaus das erste Kinderintensivpflegehaus in der Oberpfalz verwirklicht worden. In Gailoh wohnen ab September bis zu neun Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung oder Intensivpflegebedürftigkeit. Das Personal betreut die Patienten rund um die Uhr.

Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag Vor über 20 Jahren hat Amicus als allgemeiner ambulanter Pflegedienst in und um Schwandorf seine Arbeit aufgenommen. Der Intensivpflegedienst hat sich relativ schnell auf die außerklinische Betreuung von schwerstkranken und intensivpflegebedürftigen Menschen spezialisiert. Seither versorgt Amicus in drei ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Schwandorf, Amberg und Vilshofen sowie zu Hause. Am Sonntag, 19. August, ab 14 Uhr ist die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür in Ninos Kinderhaus in der Erich-Kästner-Straße 4 in Gailoh eingeladen.



Die Besucher können sich dabei ein Bild von der Einrichtung machen. Neben verschiedenen Infoständen von Kooperationspartnern stehen den Besuchern auch die Mitarbeiter des Hauses für Fragen zur Verfügung.



Für die kleinen Besucher gibt es ein buntes Schmink- und Bastelprogramm sowie eine Tombola. Parkmöglichkeiten am Haus sind beschränkt, deshalb die öffentlichen Plätze in den umliegenden Straßen benutzen. (ads)

Gailoh . Pflegedienstleiterin Bianca Scherer erklärt im Gespräch mit der AZ, warum es ihrer Meinung nach wichtig war, dass die Region für schwerkranke Kinder ein solches Angebot braucht.Bianca Scherer : Durch unsere jahrelange Erfahrung im Intensivpflegebereich, der außerhalb von Kliniken stattfindet, stellte sich der Bedarf an speziellen Einrichtungen für schwerkranke Kinder immer wieder deutlich dar. Häufig kamen Anfragen von Eltern oder umliegenden Kliniken, die kurz- oder langfristig eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit suchten. Häufig mussten sie aus der Verzweiflung Angebote annehmen, die Hunderte Kilometer entfernt liegen oder gar nicht für Kinder ausgerichtet sind.Ja, als wir vor vier Jahren mit diesem Projekt begonnen haben, gab es bayernweit keine vergleichbare Einrichtung. Wir hatten zwar gewisse Vorstellungen und Visionen, aber weder Vergleichsmöglichkeiten noch Anhaltspunkte, was genau für uns wichtig und notwendig ist. Die größte Schwierigkeit lag wohl darin, dass niemand so genau wusste, wie das Kinderhaus einzuordnen ist. Die Kinder leben dort kurz- oder langfristig, aber unsere Versorgung läuft als ambulante Pflege ab. Außerdem spielen bei Kindern die Erziehung und Förderung eine sehr wichtige Rolle: Zum Beispiel besteht auch bei schwer- und schwerstkranken Kindern die Schulpflicht. Da mussten wir uns auch erst einmal einarbeiten.Das Kinderhaus soll intensivpflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen ein Zuhause bieten. Gründe dafür können sein, dass sie entweder gar nicht im gewohnten Umfeld gepflegt werden können oder weil ein Umbau zu Hause ansteht. Auch zur kurzfristigen Entlastung der Familien steht unsere Einrichtung zur Verfügung. Die Kinder können bereits im Laufe ihres ersten Lebensjahres einziehen und bis zur Volljährigkeit bei uns bleiben. Wichtigstes Aufnahmekriterium ist die sogenannte Intensivpflegebedürftigkeit, die durch die Krankenkasse bestätigt sein muss.24 Stunden täglich und sieben Tage die Woche ist ein Team aus Pflegefachkräften im Haus und gewährleistet die notwendige Versorgung der Bewohner. Zusätzlich sind stundenweise pädagogische Fachkräfte wie Erzieher und Heilpädagogen da. Unser Anliegen ist es, den Kindern ein möglichst normales Leben zu bieten. Das heißt, alltägliche Dinge wie ein Kindergarten- oder Schulbesuch werden bei jedem angestrebt, auch Familienfeste oder Ausflüge auf den Spielplatz oder in den Freizeitpark gehören dazu.Wir möchten den Kindern ermöglichen, in einem familiären und kindgerechten Umfeld zu leben, wo sie sich geborgen und zu Hause fühlen und durch individuelle Förderung ein möglichst normales und aktives Leben führen können. Sie sollen bei uns ein Umfeld finden, in dem auf ihre persönlichen Bedürfnisse, ihre Einschränkungen, aber auch Fähigkeiten eingegangen wird.